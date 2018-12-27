Самые продаваемые автомобили в сегменте mid size cars в 2020 году

В 2020 году на вершине рейтинга в сегменте mid size cars - японская Toyota Camry, очень популярная в США и Канаде. Продажи модели составили 591 742 экземпляров (доля 7,1%), что на 0,3% меньше по сравнению с прошлым годом.
На втором месте - Nissan Sylphy, который в прошлом году был на две позиции ниже (544 156 шт.; доля 6,5%), за ним следует Volkswagen Lavida - автомобиль, производимый и продаваемый только в Китае, который в рейтинговой таблице поднялся на одну позицию вверх. Модель реализована в количестве 463 804 шт. (доля 5,6%).
На четвертом месте - Honda Accord (435 269 шт.; доля 5,2%; -1 позиция в рейтинге). За нею следуют Tesla Model 3 (397 780 шт.; доля 4,8%; +5 позиций в рейтинге) и Mercedes C Class (334 006 шт.; доля 4%), который, напротив, ухудшил свое положение в рейтинговой таблице (-1 позиция).
Седьмое место - у Volkswagen Passat (319 097 шт.; доля 3,8%; -1 позиция), который опережает BMW 3 серии (299 941 шт.; доля 36%; +1 позиция).
Замыкают десятку лидеров "новичок" в ТОП-10 Buick Excellence GT (260 226 шт.; доля 3,1%; +2 позиции) и Audi A4 (257 440 шт.; доля 3,1%; - 2 позиции).
По материалам focus2move
Фото: avto.goodfon.ru, motortrendenespanol.com