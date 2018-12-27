Самые продаваемые автомобили в сегменте mid size cars в 2020 году

В 2020 году на вершине рейтинга в сегменте mid size cars - японская Toyota Camry, очень популярная в США и Канаде. Продажи модели составили 591 742 экземпляров (доля 7,1%), что на 0,3% меньше по сравнению с прошлым годом.

На втором месте - Nissan Sylphy, который в прошлом году был на две позиции ниже (544 156 шт.; доля 6,5%), за ним следует Volkswagen Lavida - автомобиль, производимый и продаваемый только в Китае, который в рейтинговой таблице поднялся на одну позицию вверх. Модель реализована в количестве 463 804 шт. (доля 5,6%).