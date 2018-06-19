Самые продаваемые автомобили в сегменте compact cars в 2020 году

В 2020 году, как и в предыдущие несколько лет, самым продаваемым компактным автомобилем стала Toyota Corolla. Модель реализована в количестве 1,12 млн, что соответствует 10,7% рынка сегмента, это на 0,7% больше по сравнению с 2019 годом. Выпускаемая в Японии с 1966 года, Corolla уже 20 лет является самой продаваемой моделью в мире, а также самым продаваемым автомобилем за всю историю: на сегодняшний день продано более 45 миллионов.

На втором месте - Honda Civic (674 086 шт.) c долей рынка 6,4%. Выпущенная на рынок в 1972 году, сейчас она продаётся уже в 10-м поколении (с 2016 года), доступна с 3/4/5 дверями. Объём продаж в 2017 году был увеличен за счет дистрибуции последнего поколения во всех странах (более 140), включая Европу, где модель производится в Великобритании (хэтчбек) и Турции (седан).

На третьем месте - Volkswagen Golf (352 200 шт.; доля 3,4%). Выпущенная на рынок в 1974 году, модель является самым продаваемым автомобилем в Европе с 1976 года и сейчас продаётся уже в 7-м поколении (с 2012 года). Volkswagen Golf реализуют в кузовах "хэтчбек" (3/5 дверей) и "универсал", версия модели с кузовом "седан" называется Jetta. Выпускается также в двух электрических версиях: e-Golf, выпущенный в начале 2014 года, и Golf GTE, подключаемая версия, выпущенная в 2015 году.

На четвертой позиции - Volkswagen Bora, за прошедший год модель поднялась на одну позицию вверх (330 242 шт.; доля 3,2%). Далее идут Hyundai Elantra (314 737 шт.; доля 3%) и Volkswagen Sagitar (307 562 шт.; доля 2,9%), который также поднялся на 1 позицию в рейтинге.