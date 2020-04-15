Российский авторынок показал падение второй год подряд

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в декабре снизились на 2,1% до 166666 машин. По итогам всего 2020 года российский авторынок составил 1 млн 598 тыс. 825 автомобилей (-9,1%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, минувший год оказался одним из самых сложных для российского автомобильного рынка: продажи новых автомобилей превышали показатели предыдущего года всего четыре месяца. Несмотря на все трудности, по динамике продаж в 2020 году Россия показала один из лучших результатов среди крупнейших автомобильных рынков мира, а в Европе вышла на четвертое место. Этот год подтвердил весьма прочное положение и долгосрочную заинтересованность автопроизводителей в российском рынке, а также критически важное значение мер государственной поддержки для устойчивости автомобильного бизнеса в России. Согласно прогнозу АЕБ, по итогам 2021 года в России будет продано 1 млн 632 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает рост рынка на 2,1% по сравнению с прошлым годом.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом году составили 343112 автомобилей (-5%). Второе место по объему продаж сохраняет KIA – реализация 201727 машин (-11%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 163244 проданных автомобиля, что на 9% ниже показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 128408 покупателей (-11%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Volkswagen, чьи продажи составили 100171 машину (-4%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам 2020 года также вошли Skoda (94632 шт., +7%), Toyota (91598 шт., -12%), Nissan (56352 шт., -13%), ГАЗ (51169 шт., -20%) и BMW (42721 шт., +3%).

Самой продаваемой моделью на российском рынке в 2020 году стала LADA Granta, чья реализация составила 126112 автомобилей (-7%). Второе место заняла LADA Vesta с показателем 107281 машина, что на 4% меньше по сравнению с предыдущим годом. Третий результат показал KIA Rio – 88064 проданных автомобиля (-5%). Лидером среди моделей SUV остается кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 73537 экземпляров (+3%).

Модель Volkswagen Polo была реализована в количестве 58455 штук (+4%), включая новое поколение в кузове «лифтбек». Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи снизились на 16% до 49280 машин. Универсал LADA Largus выбрали 37166 покупателей – на 14% меньше по сравнению с предыдущим годом. Спрос на кроссовер Toyota RAV4 вырос на 19% до 36433 автомобилей. Реализация кроссовера Volkswagen Tiguan составила 32982 единицы, что на 11% ниже показаттеля годичной давности. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России седан Renault Logan с показателем 32628 проданных машин (-8%).