ТОП-10 мирового рейтинга автомобильных марок по продажам в 2020 году

В 2020 году доля Toyota на мировом рынке достигла 10,1%. Марка реализовала 8,06 млн автомобилей, что позволило ей увеличить отрыв от ближайшего преследователя (Volkswagen) даже в кризисный из-за Covid-19 год. Toyota (вместе с KIA, Mercedes и BMW) была в ТОП-10 одной из наименее пострадавших от пандемии марок. Она фактически потеряла в объемах продаж лишь 12,2% по сравнению с 2019 годом. В последние годы доля рынка Toyota колебалась от 9,2% (в 2016 и 2017 годах) до максимальных 10% (в 2019 году), а в 2020 году составила 10,1%

Отслеживая мировой рейтинг самых успешных автомобильных марок, очевидно, что на протяжении последних десяти лет Toyota все время в лидерах. Японцы извлекают выгоду из стратегии сосредоточения в одном бренде самой мощной в мире модельной линейки. И в то время, как другие производители собирают различные марки в свои "портфели", стремясь охватить больше клиентских сегментов, Toyota имеет лишь небольшую диверсификацию (Lexus - в премиум-сегменте, и Daihatsu - в сегменте небольших недорогих автомобилей low-cost).

"Вечно догоняющий" Volkswagen – на 2-й позиции. Марка много потеряла в этот кризисный "коронавирусный" год из-за своей большой зависимости от китайского рынка, на который приходится более 40% мировых продаж. В этом году доля немецкой марки на мировом рынке составила 7,1%, снизившись на 0,4 п.п. В мире продано 5,73 млн автомобилей Volkswagen (-16,8%).

На третьем месте - Honda (4,33 млн автомобилей; -14,1%), она опережает Ford (4,18 млн шт.; -18,3%) и Nissan (3,80 млн шт.; -19,5%).

На шестой позиции рейтинга - Hyundai, продавший 3,71 млн автомобилей (-15,2%), за ним следуют Chevrolet (2,96 млн шт.;-22,4%), показавший худший результат в десятке лидеров и KIA, у которой минимальные потери (2,69 млн шт.; -4,6%). Замыкают десятку лидеров Mercedes (2,43 млн шт.; -8,4%), и BMW (2,05 млн шт.; -8,4%).