Мировой рейтинг автопроизводителей по объемам продаж в 2020 году

В 2020 году Volkswagen Group стала лидером по объему продаж на мировом авторынке, достигнув 11,6% рыночной доли. За год реализовано 9,31 млн автомобилей (-14,5%). В последние годы группа имела большой глобальный охват рынков и довольно хорошо управляла портфелем брендов.

Вторую позицию занимает Toyota Group, реализовав за год 8,90 млн автомобилей (-12% по сравнению с 2019 годом). Группа увеличила свою рыночную долю на 0,1%, достигнув 11,1%.

На третьей позиции - альянс Renault-Nissan (7,95 млн шт.; -20,5%). За ним следует Hyundai-KIA (6,52 млн шт.; -10,4%). Благодаря тому, что базовая страна группы - Южная Корея - достаточно успешно отреагировала на вспышку коронавируса, потери группы в прошедшем году - минимальные среди десятки лидеров.

General Motors в 2020 году осталась на пятом месте, реализовав 6,26 млн автомобилей (-13,2%). За последнее десятилетие GM сократила охват рынков и потеряла марку Opel (продана PSA).

Honda Motor - на шестой позиции (4,50 млн шт.; -14,1%). Далее следует Ford Group (4,15 млн шт.; -18,3%).

Слияние F.C.A. и P.S.A. объединит нынешних 8-го и 9-го крупнейших производителей и на глобальном уровне сформирует четвертую по величине группу с совокупной долей рынка 8,5%. Но поскольку слияние станет официальным фактом лишь 16 января 2021 года, в рейтинге 2020 года эти автопроизводители расположены отдельно. Их результаты составили 3,90 млн шт. (-16,8%) и 2,91 млн шт. (-22%) соответственно.

Замыкает десятку лидеров рейтинга Mercedes Daimler с показателем 2,55 млн шт. (-12,2%).

По материалам focus2move

Фото: zr.ru