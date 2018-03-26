Бестселлеры на авторынке Латинской Америки за 11 месяцев 2020 года

Что касается рейтинга самых продаваемых автомобилей Латинской Америки, то он составлен по данным из 41 страны региона. Однако, этот рейтинг в значительной степени обусловлен тенденцией на ведущих рынках (Бразилия, Мексика и Аргентина), на которые приходится почти половина региональных продаж.

В ноябре на вершине рейтинга - Chevrolet Onix, который занимает его пятый год подряд. Модель реализована в количестве 164 226 шт.(-35%). Chevrolet Onix продается только в этом регионе и в 2017 году занял 79-е место в мировом рейтинге самых продаваемых автомобилей (по версии focus2move). Это малолитражный автомобиль, выпущенный в 2012 году на смену Chevrolet Corsa и некоторым версиям Chevrolet Celta. Производится в Бразилии на заводе в Граватаи. Автомобиль доступен только с кузовом пятидверный хэтчбек, с двумя двигателями (1 л и 1,4 л), пятиступенчатой механической КПП, с передним приводом. Автомобиль в кузове седан продается под другим названием (Prisma) и распространяется лишь на отдельных рынках.

Ford KA (фото внизу) вернулся на вторую строчку в таблицу лидеров, на протяжении нескольких месяцев ее занимали другие. Модель реализована в количестве 91 761 шт. (-41,7%). Ford KА остается в тройке лучших. Третье поколение этого городского автомобиля, произведенного в Бразилии, выпускается как в кузове пятидверный хэтчбек, так и в кузове четырехдверный седан. Запущенный на рынок осенью 2014 года, первоначально он был доступен только в Бразилии и Южной Америке, позже был представлен в Индии, Мексике, Южной Африке (где продается как Ford Figo) и в Европе (продается как Ford KА+).

На третьей позиции рейтинга, причем, очень близко к предшественнику - Toyota Hilux (91 756 шт.;-23,4%), а Volkswagen Gol вернулся на 4-е место (89 734 шт.;-16,6%). На пятом месте - Nissan Versa (82 764 шт.; -28,4%), за ним следуют Hyundai HB20 (77 206 шт.;-18,9%) и Fiat Strada (73 944 шт.; -0,2%), поднявшийся сразу на 10 позиций вверх.

Chevrolet Onix Plus оказался на восьмом месте (70 481 шт.; +317,9%), опередив Volkswagen T-Cross (67 026 шт.;+90,6%; поднялся на 32 позиции в рейтинге) и Renault Kwid (65 291 шт.; (-37,4%; опустился на 4 позиции в рейтинге).

По материалам focus2move

Фото производителей