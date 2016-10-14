Автомобильный рынок Финляндии в ноябре и за 11 месяцев 2020 года

Финский автомобильный рынок еще не восстановился до уровня 2008 года. С 2013 года он показывал робкое, но стабильное улучшение, достигнув пика продаж в 2018 году (120 066 автомобилей), благодаря введению программы стимулирования утилизации в размере до 2 500 евро. Однако после окончания программы в 2019 году реализация машин снова снизилась до 113 243 шт. (-5,7%).

2020 год рынок Финляндии встретил отрицательным трендом. С начала года было продано 18 684 автомобилей, что на 5,4% меньше, чем в предыдущем году.

Несмотря на то, что 16 марта в ответ на вспышку коронавируса, правительство объявило чрезвычайное положение в стране и большинство школ, университетов и государственных общественных учреждений были закрыты, Финляндия все же не предприняла таких жестких мер, как другие европейские страны, такие, как Италия, Испания или Франция.

Эта гибкость мер получила четкое отражение в мартовском рыночном тренде, который показал падение всего на 1,5% до 8 975 автомобилей. Первый квартал года финский авторынок завершил с результатом 27 659 шт. (-4,2%).

Однако в апреле рынок уже упал на 39,1% до 5 796 автомобилей, а в мае, как и в других странах, таких, как Нидерланды и Швеция, ситуация в Финляндии ухудшилась еще больше: реализовано 4 871 автомобилей (-53,8%).

В июне наблюдалось значительное улучшение: почти вдвое сократились потери, зафиксированные в предыдущем месяце - продано 7 678 автомобилей (-27,6%). Первое полугодие авторынок завершил результатом 45 980 шт. (-14,6%).

В июле реализовано 8 825 автомобилей (-7,2%), что свидетельствовало об изменении ситуации в лучшую сторону, однако в августе зафиксировано очередное снижение: продано только 8 273 шт. (-12,5%).

В сентябре рынок стабилизировался (8 254 шт.; -1%), но в октябре продажи вновь резко упали до 7 353 автомобилей (-21%). Небольшое улучшение наблюдалось в ноябре, вопреки продолжающемуся росту числа случаев заражения коронавирусом в стране. В ноябре реализовано 7 254 автомобиля (-15,4%), а в целом с начала года зафиксирован результат 85 909 шт. (-17,9%).

Лучшие результаты в группе лидеров показала Toyota, нарастив продажи на 6,6%. Кроме Toyota? единственной маркой, также сообщившей о положительной динамике, была KIA (+3%). Cамое резкое падение объемов продаж зафиксировано у Opel (-54,5%).

По материалам focus2move

Фото: w-sail.com