Авторынок Швейцарии в ноябре и за 11 месяцев 2020 года

Швейцарский автомобильный рынок - один из самых стабильных в мире: продажи легковых автомобилей за последнее десятилетие здесь находились в диапазоне от 293 тысяч (в 2010 году) до 329 тысяч (уровень, достигнутый в 2012 году). В 2018 году реализовано немного меньше 300 тысяч автомобилей (второй самый низкий уровень продаж за десятилетие). Однако, в 2019 году объем рынка частично восстановился, улучшившись на 3,9% по сравнению с предыдущим годом.

Первые два месяца 2020 года, согласно данным, опубликованным Ассоциацией местных автомобильных импортеров, этот рынок начал отрицательным трендом: в январе-феврале зарегистрирвоано 37 901 автомобиль (-12%).

В марте, как и в большинстве европейских стран, швейцарское правительство ввело ограничительные меры, чтобы замедлить распространение коронавируса. С 16 марта по всей стране были закрыты школы, а с 20 марта - остановлено большинство несущественных предприятий и запрещены собрания более пяти человек в общественных местах.

В результате автосалоны пришлось закрыть и авторынок упал на 39,3% до 17 577 автомобилей. Результат первого квартала - 55 478 шт. (-23%). В апреле рынок упал на 67,2% до 9 378 шт., в мае положение ненамного улучшилось (-50,5%), реализовано 13 270 автомобилей.

В июне рынок сообщил о значительном улучшении (-12,6%), что привело к росту продаж в первом полугодии до 96 266 автомобилей (-34,2% по сравнению с прошлым годом). В июле рынок снизился до 21 283 шт. (-12,1%). В целом с начала года продажи составили 119 767 автомобилей, что на 31,1% меньше, чем в прошлом году.

В августе снижение объемов продаж продолжилось: зарегистрировано 16 260 автомобилей (-16,3%), в октябре продано 20 975 шт. (-19,6%).

Швейцарский авторынок показал значительное улучшение в ноябре, но он по-прежнему "в минусе", уже 11-й месяц подряд. Фактические продажи в ноябре составили 22 846 автомобилей (-5,7%). В целом за 11 месяцев зафиксирован объем продаж 207 467 автомобилей, что на 25% меньше, чем в прошлом году.

Лидер рынка Volkswagen увеличил продажи на 3,9%. Лучшую динамику продемонстрировала Audi (+20,8%), худшие показатели в группе лидеров - у Skoda, продажи которой упали на 21,6%.

По материалам focus2move

Фото: diary.ru