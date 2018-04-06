Польский автомобильный рынок в ноябре и за 11 месяцев 2020 года

Польский автомобильный рынок характеризуется большим числом автомобилей с пробегом. Он является уникальным в Европе, для него характерен активный импорт "свежих" подержанных автомобилей, поступающих в основном из Германии. Однако в последние годы увеличение доходов населения и тенденции к приобретению авто с низким уровнем выбросов породили активный спрос на новые автомобили, увеличив сегмент рынка новых автомобилей с 384 тысяч в 2012 году до 489,2 тысяч в 2018 году.

Этот положительный тренд сохранился и в 2019 году. За год продажи снова выросли, впервые преодолев рубеж в полмиллиона автомобилей за календарный год. Но в 2020 году, согласно данным, опубликованным местной ассоциацией автомобильных дистрибьюторов, польский рынок, похоже, "нажал на тормоз", так как продажи за два первых месяца составили только 76 585 автомобилей, что на 12,8% меньше, чем в предыдущем году.

Чтобы сдержать распространение коронавируса, 25 марта в стране была введена национальная блокировка. В результате таких мер в марте авторынок упал на 39,5%, продано 29 164 автомобилей.

В апреле автомобильный рынок потерял 65,9% (15 073 экз.). В мае падение немного замедлилось, продажи машин зафиксированы на уровне 20 834 шт. (-52,8%). В июне реализовано 35 133 автомобиля, а в целом первое полугодие завершилось результатом в 176 800 экземпляров, что на 27,6% меньше, чем в прошлом году.

В июле на авторынке зарегистрировано 41 323 проданных автомобилей (-15,9%), в августе - 34 713 шт. (-28,5%), в сентябре - 41 897 шт.(+6,3%).

В октябре продажи снова упали, фактически реализовано 40 067 автомобилей (-13,3%). Однако, несмотря на отрицательную динамику, эксперты в этом месяце заговорили о начале восстановления рынка, к тому же количество случаев заражения коронавирусом в стране начало медленно снижаться. В ноябре было продано 41 677 автомобилей (-7,8%), а всего с начала года реализовано 371 999 шт. (-24,6%).

В ноябре Toyota осталась лидером рынка, увеличив продажи на 24,8%, но лучшие показатели были у KIA, которая показала рост на 35,9%. Наиболее сильно пострадал Hyundai (-62,1%).

По материалам focus2move

Фото: gre4ark.livejournal.com