Автомобильный рынок Чехии в ноябре и за 11 месяцев 2020 года

В последние годы высокие показатели, достигнутые одной из крупнейших национальных компаний - Skoda - привели к росту авторынка в Чехии и сделали продажи машин одним из решающих факторов успешного экономического развития страны.

Чешский автомобильный рынок в период 2010/17 годов демонстрировал постоянный рост, он сумел вырасти со 167 тысяч до рекордного показателя в 271 тысяч автомобилей, подталкиваемый бурно развивающейся экономикой и растущим внутренним потребительским спросом. Но затем его объёмы начали умеренно снижаться: в 2018 году продажи автомобилей составили 261 437 шт., в 2019 году - 248 896 шт.

В начале 2020 года, согласно данным, опубликованным местной ассоциацией автопроизводителей, авторынок в этой стране сохранял прошлогодний тренд, реализация автомобилей за два первых месяца снизилась на 4,3% до 36 371 шт.

Подобно большинству европейских стран, которые, чтобы замедлить распространение коронавируса, вводили блокировки разной степени, чешское правительство 16 марта объявило карантин по всей стране, закрыв ее границы и запретив въезд иностранцев. Первоначально планировалось, что чрезвычайное положение продлится до 24 марта, но потом его продлили до 30 апреля.

Закрытие автосалонов привело к тому, что мартовские продажи упали на 36,4% до 13 616 автомобилей, а 1 квартал завершился с результатом в 49 987 шт. (-15,9%).

В апреле авторынок рухнул на 53,5% до 10 587 шт. автомобилей, в мае реализовано 13 240 шт. (-44,6%). В июне продано 19 418 автомобилей, а в целом результат первого полугодия составил 87 947 шт. (-26%).

В июле процесс востановления рынка пошел более активно - продано 19 770 автомобилей (-9,4%), однако уже в августе зафиксировано очередное снижение: реализовано всего 16 611 шт.(-33,6%).

В сентябре объем рынка сумел вырасти на 7,2% до 16 909 шт., но в октябре положительный тренд не сохранился (16 835 шт.; -15,6%). В ноябре реализовано 17 484 автомобиля (-9,8%), всего с начала года продано 182 648 автомобилей (-20,7%).

Лучшую динамику продемонстрировала Toyota (+33,5%). Лидер рынка Skoda - снизила свои показатели на 15,2%. Cамое большое падение зафиксировано у Dacia и Mercedes, которые одинаково потеряли 38,4%.

По материалам focus2move

Фото: АВТОСТАТ

