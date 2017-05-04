Американский авторынок в ноябре 2020 года

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в США не улучшается (страна остаётся первой в мире по количеству инфицированных), американский авторынок в последние несколько месяцев стал демонстрировать восстановление. Так, в сентябре было продано 1,37 млн автомобилей (+7,2%), в октябре - 1,35 млн (+0,9%). Однако в ноябре рынок снова упал: реализовано 1,24 млн автомобилей (-12%). В целом с начала года в стране продано 13,06 млн экз. (-15,9%).

Лидер рынка Ford потерял в продажах 22,4%, Toyota осталась на прежнем уровне. Самое большое падение в объемах реализации автомобилей зафиксировано у Honda (-24,1%).

Серьёзный кризис 2008 года привел к коллапсу на американском автомобильном рынке, когда Chrysler Group была спасена лишь слиянием с Fiat, а General Motors - помог государственный кредит. С 2011 года рынок США прошел долгий путь восстановления и вырос с 10,5 млн (в 2010 году) до нового рекорда (в 2016 г.) - 17,5 млн.

Однако смена хозяина Белого дома и новая протекционистская политика, с первоначальным экономическим бумом из-за резкого снижения налогов - не принесли пользы рынку, и за последние три года он умеренно терял объёмы, снизившись до 17,23 млн шт. (в 2017 году), потом немного поднявшись - до 17,34 млн шт. (в 2018 году) и завершив 2019 год на уровне 17,08 проданных автомобилей.

По материалам focus2move

Фото agentika.com