Авторынок Южной Кореи в ноябре и за 11 месяцев 2020 года

После сентябрьского роста на 20,8% южнокорейский авторынок сохранил в последующие месяцы медленную, но положительную динамику. Фактически в ноябре было продано 171 027 автомобилей, что на 4,8% больше, чем в предыдущем году. Показатели рынка в августе (131 876 шт.; -3,5%) хоть и прервали положительный тренд - пятый подряд растущий месяц - однако, в целом по году этот рынок, похоже, все еще способен показать положительную динамику. Так, по итогам 11 месяцев объем рынка составляет 1,71 млн автомобилей, что на 7,3% больше, чем в 2019 году.

В группе лидеров только две марки сообщили в ноябре о потерях. Это Renault, который потерял 10,8% от прошлогоднего объема и лидер рынка Hyundai (-0,6%). Самый большой рост - у Genesis, нарастившей продажи на колоссальные 162,9%.

Южнокорейский автомобильный рынок был закрыт для импорта иностранных автомобилей до подписания "Соглашения о свободной торговле с ЕС" (в 2012 году). Появление новых конкурентов подпитывало рост реализации автомобилей все эти годы. Рекордные продажи были зафиксированы в течение трех лет подряд (2014-2016 гг.). Рекорд установлен на уровне 1,83 млн экз.

26 марта 2017 года США и Корея договорились пересмотреть свое двустороннее соглашение о свободной торговле. Соглашение, которое, как полагали, улучшит доступ США к автомобильному рынку Кореи и потребует от Кореи ограничить экспорт стали в США в обмен на освобождение от высоких тарифов на американскую сталь. Таким образом, доля импортных автомобилей, в основном люксовых марок, на корейском рынке продолжила расти. В 2017 году этот рынок стабилизировался на уровне около 1,8 млн.экз. В 2019 году эксперты отметили незначительное снижение - до 1,77 млн автомобилей.

Однако, согласно данным, опубликованным KAMA и KAIDA, в 2020 году южнокорейский рынок стартовал в крайне негативном ключе, когда нНесколько местных заводов приостановили производство из-за нехватки компонентов, вызванной вспышкой коронавируса.

По материалам focus2move

Фото stratma-int.ch