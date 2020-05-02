Европейский авторынок в ноябре снизился на 14%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам ноября снизились на 13,5% и составили 1 млн 047 тыс. 409 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательная динамика фиксируется второй месяц подряд, что обусловлено очередными карантинными ограничениями в ряде европейских стран на фоне второй волны коронавирусной инфекции. По итогам 11 месяцев 2020 года реализация автомобилей в Европе составила 10 млн 746 тыс. 293 единицы (-26,1%).

Лидером по реализации автомобилей в ноябре стала Германия, где было продано 290150 машин (-3%). Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на второе место в европейском рейтинге. По оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили 153702 единицы (+6,1%).

Третий результат среди европейских авторынков показала Италия – 138405 машин (-8,3%). Далее идет Франция с показателем 126047 проданных автомобилей (-27%). Замыкает пятерку европейских лидеров по-прежнему Великобритания, чьи дилеры реализовали 113781 машину (-27,4%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), в рамках мер по противодействию второй волны коронавируса в ноябре были закрыты шоу-румы автосалонов по всей Англии, при этом разрешены дистанционные продажи машин, что удержало отрасль от коллапса, который случился минувшей весной. Тем не менее ноябрьский результат соответствует уровню продаж во времена экономического кризиса 2008 года.

Добавим также, что авторынок Испании в ноябре снизился на 18,7% и составил 75708 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), несмотря на действие программы обновления автопарка, снижение спроса продолжается на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в ноябре продал Volkswagen – 122125 машин (-18,6%). На второе место вышел Mercedes-Benz с показателем 69930 автомобилей (-6,9%). Третью строчку занимает Renault, реализовавший 68552 машины (-13,7%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (66085 шт., -11,2%) и BMW (64038 шт., -7,9%).