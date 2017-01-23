Индийский автомобильный рынок в ноябре 2020 года

После падения из-за пандемии COVID-19, только в августе рынок показал рост. Было продано 225 963 автомобиля (+7,5%). В сентябре было продано 292 883 единицы, рост составил 30,2%. А в октябре было реализовано 333 660 единиц (+16,4%). Это уже свидетельствует о восстановлении рынка.

Хотя число подтвержденных случаев заболевания в стране экспоненциально выросло – на текущий момент оно составляло почти 10 млн случаев (2-ой результат в мире) – индийский автомобильный рынок продолжил восстановление в ноябре. В прошлом месяце было продано 288 866 автомобилей (+8,8%), а с начала года продажи составили 2,2 млн, что на 22,6% меньше, чем в предыдущем году.

Лидер рынка, Maruti, снизил продажи на 2,4%, в то время как лучшей маркой стала Tata с ростом 108,1%. Худшие показатели у Ford, который потерял в продажах 26%.

Индийский автомобильный рынок в настоящее время занимает 5-е место в мире, но он очень близок к тому, чтобы опередить Японию и занять 4-ю позицию.

После пяти лет непрерывного энергичного роста, в 2018 году индийский рынок легковых автомобилей достиг рекорда в 3,38 млн автомобилей, несмотря на введение нового Национального автомобильного плана, в середине года заблокировавшего рост. В 2019 году рынок затормозил, упав на 7,4%. Было продано 3,11 млн единиц.

По материалам focus2move

Фото letsgotrip.ru