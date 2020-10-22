Авторынок стран MENA в третьем квартале 2020 года

Автомобильный рынок региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) прекратил свой рост в 2014 году, сразу же после того, как впервые достиг рубежа в 3 млн единиц. С 2014 года рынок сократился до 2,02 млн единиц (в 2017 году), и падение продолжилось дальше. Очевидно, что в этом году он потеряет еще больше.

Ключевая причина снижения связана с падением цен на нефть на международном рынке, что создало дефицит в странах Персидского залива, побудив правительства применять ограничительную экономическую политику и повышать налоги, причем НДС впервые ввели в Саудовской Аравии и ОАЭ. Причина падения алжирского рынка во многом связана с новым автомобильным Национальным планом, введенным в 2014 году, который фактически "убил" рынок.

По результатам за 2018 год объём продаж составил 1,92 млн долларов (-5,3%), а региональные показатели снизились из-за тяжелых потерь в Саудовской Аравии (-22,1%) и на втором по величине авторынке Израиля (-5,7%). Благодаря запуску нескольких местных автозаводов рынок Алжира сумел сохранить позитивный тренд (+27,9%). Авторынок Ирака благодаря окончанию гражданской войны взлетел на 45,3%.

В 2019 году рынок MENA показал положительную динамику с объёмом в 1,99 млн автомобилей, что на 3,2% больше, чем в предыдущем году.

За два первых месяца 2020 года продажи выросли на 12,9%, но затем пришла пандемия. Реализация автомобилей упала в марте, что привело к незначительному снижению показателей в первом квартале (-2,5%). В последующие месяцы рынок был значительной степени угнетён, что привело к снижению регистраций на 23,3% в первом полугодии, реализовано 749 064 автомобиля. В третьем квартале рынок не смог восстановиться, фактически он еще больше упал, поскольку последствия COVID-19 продолжали влиять на экономику. За 9 месяцев было продано лишь 1,04 млн единиц, что на 29,6% меньше, чем в предыдущем году.

Если посмотреть по странам, то единственной из тех, кто сообщил о росте, был Египет, занимающий 12,06% рынка MENA. Здесь продажи автомобилей увеличились на 10,6%. Саудовская Аравия (занимающая 29,5% рынка) показала результаты лучше, чем в среднем по рынку. Кувейт, Оман и Ирак понесли большие потери, а Израиль и Объединенные Арабские Эмираты практически соответствовали рыночной тенденции.

B MENA входят: Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Израиль, Иордания, Иран, Ирак, Катар, Кувейт, Ливан, Ливия, Мальта, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сирия, Тунис, Йемен.

По материалам focus2move

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