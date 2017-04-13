Российский авторынок в ноябре увеличился на 6%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в ноябре увеличились на 5,9% до 157580 машин. По итогам одиннадцати месяцев 2020 года российский авторынок составил 1 млн 346 тыс. 351 автомобиль (-10,3%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.
Как отмечают в АЕБ, хорошее начало предновогодней гонки, как ожидалось, продолжилось, и еще один месяц продемонстрировал рост. Начавшееся летом падение курса рубля стимулирует потребительский спрос и, соответственно, рост продаж. Сезон предновогодних распродаж также уже начался, и ожидаемые корректировки цен производителями создают дополнительный стимул к быстрому принятию решений о покупке. Напомним, согласно актуальному прогнозу АЕБ, по итогам 2020 года в России будет продано 1 млн 552 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает снижение на 13,5% по сравнению с прошлым годом.
Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом месяце составили 38064 автомобиля (+22%). Стоит отметить, что это лучший результат месячных продаж АВТОВАЗа с декабря 2013 года. Второе место по объему продаж сохраняет KIA – реализация 21012 машин (+7%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 17446 проданных автомобилей, что на 7% выше показателя годичной давности.
Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 13852 покупателя (+8%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen, чьи продажи составили 10208 машин (+11%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам ноября также вошли Skoda (9666 шт., +7%), Toyota (8199 шт., -7%), ГАЗ (5540 шт., -12%), Nissan (4924 шт., -4%) и УАЗ (4109 шт., +10%).
Самой продаваемой моделью в России по итогам ноября стала LADA Granta, чья реализация составила 14540 автомобилей (+16%). Второе место заняла LADA Vesta с показателем 11771 машина, что на 35% больше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала KIA Rio – 9938 проданных автомобилей (+29%). Лидером среди моделей SUV стал кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 7692 экземпляра (+6%).
Лифтбек Volkswagen Polo был реализован в количестве 5809 штук, что на 24% выше показателя годичной давности. Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи выросли на 29% до 5791 машины. Седан Renault Logan выбрали 4211 покупателей – на 38% больше по сравнению с прошлым годом. Реализация лифтбека Skoda Rapid нового поколения составила 3805 единиц. Спрос на внедорожник LADA 4x4 вырос на 20% до 3513 автомобилей. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз Renault Duster с показателем 3453 проданных машины, что соответствует прошлогоднему уровню.
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА НОЯБРЬ 2020/2019 ГОДОВ И ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2020/2019 ГОДОВ
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV<3,5 тонн (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6 тонн). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
- В связи с вхождением СП "ДжиЭм-АВТОВАЗ" в состав группы АВТОВАЗ в декабре 2019 года, автомобиль Niva учитывается в продажах группы АВТОВАЗ-Renault-Nissan-Mitsubishi под маркой АВТОВАЗ.
- Продажи марки CHERYEXEED осуществляются с 22 октября 2020 года через официальные дилерские центры марки.
25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ НОЯБРЬ 2020/2019 ГОДОВ И ЯНВАРЬ–НОЯБРЬ 2020/2019 ГОДОВ
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки. Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
Примечание:
Ежемесячные данные АЕБ не включают данные о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus, в связи с решением штаб-квартир BMW Group и Mercedes-Benz AG изменить периодичность публикации данных о продажах с ежемесячной на ежеквартальную.
Для корректного сравнения по годам данные об объёмах продаж марок BMW, MINI, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz (LCV) и smart в 2019 году в данном пресс-релизе не приводятся.