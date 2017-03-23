Бразильский авторынок в октябре и за 10 месяцев 2020 года

Занимая к 2012 году 4 место в мире с рекордным объемом продаж 3,6 млн автомобилей, бразильский автомобильный рынок начал падать и скоро опустился до объемов ниже 2 млн (1 989 тысяч). Падение было быстрым, неожиданным и беспрецедентным.



Основной причиной снижения объемов продаж называют "Национальный автомобильный план" 2013 года, который обязал автопроизводителей соответствовать новым стандартам с точки зрения содержания, безопасности, выбросов, при этом сохранив дополнительные преимущества для моделей местного производства перед импортируемыми из-за границы.

Авторынок страны достиг дна в первом квартале 2017 года, когда его объём был более чем на 45% ниже уровня 2013 года. Затем начался период восстановления. 2017 год завершился ростом на 9,2%, в 2018 и 2019 гг. рынок еще больше нарастил обороты и сумел достичь результата в 2,66 млн автомобилей.

2020-ый год начался с демонстрации "плоского" тренда, за два первых месяца реализовано 376 928 автомобилей (-1%). А потом началась пандемия. Максимальное падение продаж бразильский авторынок показал в мае. Эта цифра почти совпала с апрельским объемом, остановившись на уровне 56 663 автомобиля (-75,8%).

Затем началось медленное восстановление рынка. В июне рынок продемонстрировал первые признаки оживления: продажи автомобилей достигли 121 692 шт. Поскольку бразильскую экономику удалось частично перезапустить, в июле объемы рынка составили уже 161 990 автомобилей (-29,6%), таким образом с начала года продано 923 653 шт. (-37,4%).

В августе число реализованных автомобилей составило 170 298 шт. (-25,8%). В сентябре рынок продолжил восстановление: новых автомобилей продано 198 792 шт. (-11%).

Однакр в октябре бразильский автомобильный рынок снова начал падать, поскольку число инфицированных коронавирусом в стране превысило отметку в 6 млн. На данный момент Бразилия занимает 3-е место в мире по количеству заболевших. В октябре в стране зарегистрировано 205 244 новых автомобилей (-14,9%), с начала года - около 1,5 млн единиц (-30,9%).

Новым лидером рынка стал Volkswagen (-9,2%), обошедший в октябре Chevrolet, который потерял 21,3%. В ТОП-10 лидеров единственная марка Fiat сообщила о росте продаж на 11,3%, а самое резкое падение продаж зафиксировано у Nissan, который потерял 37,8%.

По материалам focus2move

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