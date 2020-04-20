Норвежский авторынок в октябре и за 10 месяцев 2020 года

Норвежский автомобильный рынок сильно изменился в последние годы, благодаря решению увеличить продажи автомобилей с нулевым уровнем выбросов и введению среднесрочной политики стимулирования с нулевыми фискальными издержками для электромобилей (EV), включая НДС. Конечная цена для потребителей автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания и автомобилей на альтернативном топливе (AFV) стала практически эквивалентной. В результате на рынке происходит быстрая замена автомобилей с бензиновыми двигателями на гибридные или электромобили.

Норвегия приняла решение прекратить использование автомобилей на традиционном топливе к 2025 году. Подталкиваемый необходимостью обновления оборотного парка, внутренний рынок рос без перерыва с 2012 по 2017 год, показав пять рекордов подряд, прежде чем в 2018 году началось умеренное снижение. Продажи тогда составили 149 991 автомобилей, в 2019 году - 142 363 шт.

Тем не менее, рынок удерживает мировое лидерство по продажам "зеленых" автомобилей. В 2019 году 56% рынка приходилось на электрокары и гибридные автомобили, а сегмент EV вырос на 30,9% до 60 316 единиц.

В начале 2020 года, согласно данным, опубликованным Opplysningsrådet for Veitrafikken AS, норвежский авторынок демонстрировал небольшое снижение. За два первых месяца было продано 19 954 автомобилей (-1,3%).

В марте началась пандемия, коммерческая активность в стране была блокирована и в результате норвежский автомобильный рынок в этом месяце упал на 32,4% до 12 451 автомобилей, а 1 квартал завершился с показателем 32 404 шт. (-16,1%).

В апреле рынок снизился на 31,6% до 7 416 единиц, и это было самое маленькое падение в Европе. Однако, уже в мае рынок показал самое большое падение (-35,5%).

В июне началось его постепенное восстановление. Что касается дальнейшего развития событий, то после падения в августе (-10,6%), продажи автомобилей в стране быстро восстановились в сентябре, причем с весьма впечатляющими показателями: реализовано 15 551 автомобилей (+39,4%).

Таким образом, в целом с начала года, за 9 месяцев на норвежском рынке было реализовано 95 341 автомобилей (-13,8%).

В октябре норвежский рынок продолжил расти: продано 12 948 автомобилей (+23,6%), всего с начала года реализовано 108 298 шт. (-10,6%).

Audi сообщила о самом резком падении продаж, потеряв 40,2%. Скрытый лидер рынка Volkswagen показал рост на 87,2%. Но лучшую динамику продемонстрировал Mercedes, увеличив продажи своих автомобилей в стране на 150,6%.

По материалам focus2move

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