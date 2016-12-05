Японский автомобильный рынок в октябре и за 10 месяцев 2020 года

В последнее десятилетие японский автомобильный рынок занимает третье место в мире с ежегодным объёмом 4,9 - 5,5 млн автомобилей, 2019 год завершился с показателем 5,18 млн шт.

Начало 2020 года, согласно данным, опубликованным JADA, JAMA и JAIA, рынок встретил негативным трендом. За два первых месяца продажи составили всего 787 108 автомобилей (включая автобусы и HCV), что на 10,2% меньше, чем в предыдущем году.

В марте, хотя правительство ввело ограничения на международные поездки, закрыло школы, воздействие COVID-19 на страну было относительно низким – благодаря мерам профилактики и защиты – что позволило избежать закрытия предприятий.

Авторынок в марте показал даже немного лучшие результаты, чем в январе-феврале. Реализовано 588 714 автомобилей (-8,1%), 1 квартал закончился с результатом 1 375 822 шт. (-9,3%).

Однако уже в апреле рынок упал на 30,2% до 264 190 автомобилей, в стране с 16 апреля было объявлено чрезвычайное положение. В мае ситуация ухудшилась: было продано 217 448 шт. (-45,1%). Первое полугодие японский авторынок завершил с показателем 2 334 565 шт., что на 8,9% меньше, чем в 2019 году.

В июле продано 396 305 автомобилей (-6,5%), в августе - 326 285 (-23%). В сентябре рынок начал медленно восстанавливаться, фактически было продано 468 880 автомобилей (-14,4%).

Несмотря на то, что осенью число новых случаев заболевания COVID-19 в стране снова начало расти, японский авторынок продемонстрировал более эффектные результаты по сравнению с предыдущими месяцами. В октябре продано 406 724 шт. (включая HCV и автобусы) (+29,3%), в целом с начала года объём продаж составил 3,8 млн шт. (-14,6%).

Все марки-лидеры сообщили о росте. Toyota показала результаты лучше рынка (+39,7%), а Mitsubishi - наименьший рост (+4,7%). Лучшей в десятке лидеров стала уже второй месяц подряд Daihatsu, нарастившая продажи на впечатляющие 44,4%.

По материалам focus2move

Фото obshe.net