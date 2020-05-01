Бестселлеры французского авторынка за 10 месяцев 2020 года

В октябре 2020 года Renault Clio остался лидером рынка с 77 947 автомобилями (-8,1%), опередив Peugeot 208 более чем на 2 тысячи единиц. У 208-ого в зачёте всего 76 087 единиц (-11,8%).

Выпущенный на рынок в 1990 году, Renault Clio только что обрёл пятое поколение, проведя почти всю свою коммерческую "жизнь" в лидерах французского авторынка. Новое поколение продолжает лидировать со стабильной долей рынка между 5,5% и 5,8%. Однако, в 2013 (запущено предыдущее поколение - четвёртое) и 2015 годах модель контролировала до 7%.

Третье место занял Peugeot 2008 (+4 места), который был продан в количестве 53 906 единиц (-3,4%), за ним следует Citroen C3 с 48 321 шт. (-28,7%). А следующий далее Renault Captur с 46 385 шт. (-19,5%) обогнал Dacia Sandero с 45 721 шт. (-20,7%).

На седьмом месте находится Peugeot 3008 (-3 места) с 37 321 шт.(-38,7%), за ним следует Renault Twingo с 36 272 шт. (-15,8%), Peugeot 308 (-1 место) с 30 402 шт. (-37%). Замыкает десятку лидеров электромобиль Renault Zoe (+19 мест) с 28 486 шт. (+84,7%).

По материалам focus2move

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