Авторынок Южной Кореи в октябре и за 10 месяцев 2020 года

После сентябрьского роста на 20,8%, южнокорейский рынок в октябре продемонстрировал умеренный рост: продажи автомобилей составили 159 752 шт., что всего на 1,8% больше, чем в предыдущем году. Похоже, по итогам года рынок все еще способен показать рост. По итогам 10 месяцев продажи автомобилей в целом составили 1,54 млн. шт. (+7,6% к прошлому году).

Mercedes и Renault зафиксировали двузначные потери в динамике продаж (на 18,1% и 15% соответственно), а Volkswagen зарегистрировал феноменальный рост (+221,1%) после своего недавнего входа в ТОП-10 лидеров. Genesis также сообщил о положительных результатах (+135,8%).

О рынке

Южнокорейский автомобильный рынок был закрыт для импорта иностранных автомобилей до недавнего "Соглашения о свободной торговле с ЕС" (в 2012 году). Появление новых конкурентов подпитывало рост реализации автомобилей в эти годы, и рекордные продажи были зафиксированы в течение трех лет подряд (2014-2016 гг.), причем рекорд установлен на уровне 1,83 млн шт.

26 марта 2017 года США и Корея договорились пересмотреть свое двустороннее соглашение о свободной торговле. Соглашение, которое, как полагали, улучшит доступ США к автомобильному рынку Кореи и потребует от Кореи ограничить экспорт стали в США в обмен на освобождение от более высоких тарифов на американскую сталь. Таким образом, на корейском рынке продолжила расти доля импортных автомобилей, в основном люксовых марок. В 2017 году он стабилизировался на уровне около 1,8 млн шт. В 2019 году эксперты отметили здесь незначительное снижение - до 1,77 млн. шт.

По материалам focus2move

Фото stratma-int.ch