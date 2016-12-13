Бестселлеры в странах Персидского залива в октябре 2020 года

Эксперты составили рейтинг самых продаваемых автомобилей в странах GCC (Gulf Cooperation Council - Совет Сотрудничества Стран Персидского Залива, входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ). Этот рейтинг в значительной степени обусловлен тенденцией на авторынке Саудовской Аравии, которая консолидирует более половины региональных продаж.

Эксклюзивный рейтинг четко показывает лидерство Toyota, которая удерживает 6 мест в ТОП-10.

Действительно, Toyota Hilux, "король пустыни", лидирует в рейтинге с 36 887 проданными автомобилями (-16%), за ним следует, "лидер-новичок", Nissan Sunny с 29 997 шт. (-15,5%). Sunny всего на 200 единиц опередил Toyota Land Cruiser (29 781 шт.; -38,3%).