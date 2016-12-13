Бестселлеры в странах Персидского залива в октябре 2020 года

Эксперты составили рейтинг самых продаваемых автомобилей в странах GCC (Gulf Cooperation Council - Совет Сотрудничества Стран Персидского Залива, входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ). Этот рейтинг в значительной степени обусловлен тенденцией на авторынке Саудовской Аравии, которая консолидирует более половины региональных продаж.
Эксклюзивный рейтинг четко показывает лидерство Toyota, которая удерживает 6 мест в ТОП-10.
Действительно, Toyota Hilux, "король пустыни", лидирует в рейтинге с 36 887 проданными автомобилями (-16%), за ним следует, "лидер-новичок", Nissan Sunny с 29 997 шт. (-15,5%). Sunny всего на 200 единиц опередил Toyota Land Cruiser (29 781 шт.; -38,3%).
На четвертом месте Toyota Camry (+2 места) с 28 064 шт. (-7,7%), далее следуют Hyundai Elantra (24 834 шт.; -21,8%), Nissan Patrol (+1 место) с 22 584 шт. (-4,3%) и Hyundai Accent (-3 места) с 22 271 шт. (-35,8%).
На восьмом месте - Toyota Land Cruiser P/U (+4 места), которая в этом месяце вошла в ТОП-10 с 21 243 единицами (+14,4%). Toyota Corolla - девятая с 18 063 шт. (-15,4%). Замыкает ТОП-10 Toyota Yaris sedan (-2 места) с 16 876 шт. (-27,1%).
По материалам focus2move
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