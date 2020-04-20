Европейский авторынок в октябре снизился на 7%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам октября снизились на 7,1% и составили 1 млн 129 тыс. 223 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), после сентябрьского роста в сентябре рынок вновь показал отрицательную динамику, что обусловлено очередными карантинными ограничениями в ряде европейских стран на фоне второй волны коронавирусной инфекции. По итогам десяти месяцев 2020 года реализация автомобилей в Европе составила 9 млн 696 тыс. 928 единиц (-27,3%).

Лидером по реализации автомобилей в октябре стала Германия, где было продано 274303 машины (-3,6%). Второе место в европейском первенстве заняла Франция с показателем 171050 реализованных автомобилей (-9,5%). Третий результат среди европейских авторынков показала Италия – 156978 машин (-0,2%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), после почти 10-процентного роста в сентябре положительная динамика сошла на нет, что отчасти обусловлено меньшим количеством рабочих дней по сравнению с октябрем прошлого года.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на четвертое место в европейском рейтинге. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 144 тыс. единиц (без учета LCV).

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Великобритания, чьи дилеры реализовали 140945 автомобилей (-1,6%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат продаж за октябрь с 2011 года, при этом на падении продаж сказалось, прежде всего, введение с 23 октября комендантского часа в Уэльсе.

Добавим также, что авторынок Испании в октябре снизился на 21% и составил 74228 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), несмотря на действие программы обновления автопарка, снижение спроса продолжается на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в октябре продал Volkswagen – 122593 машины (-17,2%). На второе место вышла Renault с показателем 79508 автомобилей (+1,2%). Третью строчку занимает Peugeot, реализовавший 75792 машин (-5%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (75492 шт., -3,3%) и Audi (60796 шт., +19,4%).