Бельгийский авторынок в октябре и за 10 месяцев 2020 года

В последние годы бельгийский рынок легковых автомобилей был умеренно позитивным, продажи выросли с 486 тысяч в 2012 году до 550 тысяч в 2019-м. В прошлом году, несмотря на замедление темпов роста по сравнению с предыдущими годами, продажи показали пятый подряд ежегодный прирост.

Ключевыми факторами развития отрасли стали внедрение автомобилей с более низкими выбросами углекислого газа и экономическое развитие страны. Оба фактора толкают рынок попеременно вверх и вниз.

По-видимому, распространение Covid-19 в стране началось позже, чем в Южной Европе, и правительство не предприняло никаких конкретных действий, чтобы избежать распространения до середины марта. Затем, вслед за всеми остальными соседними странами, было принято решение закрыть все виды коммерческой деятельности, включая автопроизводителей и дилерские центры.

Таким образом, продажи шли более-менее нормальными темпами, а первый квартал закончился с результатом 127 415 реализованных автомобилей (-18,3%). В апреле на весь месяц были введены строгие меры национальной изоляции. В результате продажи автомобилей рухнули на 90% до 5 296 автомобилей.

В мае число регистраций сильно выросло по сравнению с апрельским падением, поскольку правительство постепенно, с 4 мая, ослабляло ограничения. Падение составило 32%. В июне рынок потерял всего 1,8%. Таким образом, в первом полугодии в стране было реализовано 216 593 машин (-26,4%).

Показатели июля составили 44 531 шт. (-1,3%). В августе было продано 36 387 единиц (-24,1%), а в сентябре рынок восстановился - 36 083 шт. (+1,1%).

Бельгийский автомобильный рынок в октябре показал падение, поскольку число случаев заболевания в стране резко возросло. В октябре было продано 38 703 автомобиля (-9,4%). Таким образом, с начала года местные дилеры реализовали 372 303 машины (-22,7%).

Лидер рынка Volkswagen сообщил о худших показателях, потеряв 28,6% продаж, а Audi показывает лучший прирост продаж среди лидеров второй месяц подряд, увеличив их на 31,9%.

По материалам focus2move

Фото wowscanner.com