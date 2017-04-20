Турецкий авторынок в октябре и в 2020 году

В 2020 году рынок наконец-то восстановился после огромных потерь предыдущих двух лет. За первых два месяца было реализовано 74 417 автомобилей (+89,6%).

Чтобы замедлить распространение коронавируса, большинство европейских стран ввели блокировки экономической деятельности в различной степени. На самом деле, несмотря на то, что президент Эрдоган призвал граждан оставаться дома, в марте страна не ввела строгих правил, что позволило автосалонам оставаться открытыми.

Хотя в марте рынок сообщил о минимальном росте (+1,6% до 50 008 единиц), влияние вспышки Covid-19 на автомобильный рынок было очевидно. Особенно на фоне впечатляющего восстановления в 2019 году и двух первых месяцев 2020 года.

Однако первый квартал закончился с результатом в 124 403 автомобиля, что на 40,6% больше, чем год назад.

Однако с 3 апреля был введен 15-дневный запрет на въезд в 30 провинций со статусом метрополии, поскольку Covid-19 продолжал быстро распространяться по всей стране. Влияние на продажи было очень резким, но по отношению к апрелю 2019 года не столь явням. В апреле 2020-го продажи составили 26 457 штук (-14,6%).

В мае рынок был умеренно негативным (-2,4% до 32 235 шт.), за которыми последовал удивительный июнь (+66,2%), который привел к неплохому показателю продаж в первом полугодии - 254 068 (-30,2%).

В июле рынок феноменально вырос на 387,5%, было продано 87 401 автомобиль. Таким образом, с начала года продажи составили 341 469 машин (+60,3%). Рост продолжался даже в августе, когда было продано 61 533 штуки (+134,4%).

Турецкий авторынок продолжил расти в сентябре (+115,8%), когда был реализован 493 621 автомобиль.

После впечатляющих показателей, зафиксированных в сентябре, турецкий авторынок продолжил расти и дальше. В октябре рост составил 93%, было продано 94 733 автомобиля, что привело к росту продаж в годовом исчислении (+78,1% до 588 354 единиц).

Среди марок наибольший рост зафиксировал Renault, показавший феноменальные 238,7%, в то время как лидер рынка - Fiat - вырос на 202,5%. Ни одна марка из ТОП-25 не сообщила о потерях.

О рынке

Автомобильная промышленность является одним из крупнейших промышленных секторов Турции и является центром для нескольких европейских и японских производителей, которые инвестировали в производственные мощности для покрытия внутреннего спроса при экспорте в Европу, Ближний Восток и Северную Африку.

В последнее десятилетие стабильность турецкого авторынка была поставлена под угрозу сильными колебаниями турецкой лиры, которые поставили под вопрос эффективность экспорта. Внутренний рынок сильно зависит от экономического тренда, который страдает от политики страны, сосредоточенной теперь в руках одного человека.

Глядя на последние годы развития внутреннего рынка, легко увидеть сильный кризис, периодически его поражающий.

После резкого падения в 2014 году (с последующим восстановлением) во второй половине 2017 года на рынок обрушился новый кризис, и в 2018 году он рухнул на 35,1%, а затем на 21,2% в 2019 году из-за негативной экономической конъюнктуры.

По материалам focus2move

Фото turbina.ru