Российский авторынок в октябре увеличился на 7%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в октябре увеличились на 7% до 154164 машин. По итогам десяти месяцев 2020 года российский авторынок составил 1 млн 188 тыс. 771 автомобиль (-12,1%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, хорошими результатами продаж в октябре традиционно начинается предновогодняя гонка. При этом октябрьский рост авторынка на 7% стал самым высоким показателем в 2020 году. Такой высокий результат объясняется прежде всего успехами крупных игроков, обладающих производством в России, которое позволяет обеспечить гибкость в поставках. Напомним, согласно актуальному прогнозу АЕБ, по итогам 2020 года в России будет продано 1 млн 552 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает снижение на 13,5% по сравнению с прошлым годом.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом месяце составили 37019 автомобилей (+22%). Стоит отметить, что это лучший результат месячных продаж АВТОВАЗа с октября 2014 года. Второе место по объему продаж сохраняет KIA – реализация 21217 машин (+5%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 15431 проданный автомобиль, что на 3% ниже показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 14356 покупателей (+5%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Skoda, чьи продажи составили 10101 машину (+13%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам октября также вошли Volkswagen (9770 шт., +6%), Toyota (8052 шт., +2%), Nissan (5873 шт., +107%), ГАЗ (5032 шт., -23%) и УАЗ (3666 шт., -7%).

Самой продаваемой моделью в России по итогам октября стала LADA Granta, чья реализация составила 12756 автомобилей (+9%). Второе место заняла LADA Vesta с показателем 11853 машины, что на 43% больше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала KIA Rio – 9251 проданный автомобиль (+6%). Лидером среди моделей SUV стал кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 6688 экземпляров (-2%).

Модель Volkswagen Polo была реализована в количестве 5642 штук, что на 20% выше показателя годичной давности. Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи выросли на 16% до 5271 машины. Седан Renault Logan выбрали 3926 покупателей – на 19% больше по сравнению с прошлым годом. Реализация универсала LADA Largus составила 3743 единицы (+1%). Спрос на кроссовер Toyota RAV4 вырос в 2,1 раза до 3676 автомобилей. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз лифтбек Skoda Rapid нового поколения с показателем 3320 проданных машин.