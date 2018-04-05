Автомобильный рынок Ирана в сентябре и за 9 месяцев 2020 года

Иранский автомобильный рынок подходил к 2020 году из-за последствий санкций США, начиная с очень низкого уровня, когда почти весь импорт автомобилей был запрещен.

В первом квартале 2020 года рынок быстро рос, было реализовано 246 тысяч автомобилей, что на 43% выше показателей предыдущего года.

Однако приход COVID-19 изменил тенденцию во втором квартале, хотя правительство минимизировало актуальность пандемии, никогда полностью не останавливая производственную деятельность.

Хотя спрос во втором квартале снизился, продажи в первом полугодии остались в плюсе. Они были выше, чем в предыдущем году на 4%, и, в общей сложности, за полугодие было продано 396 400 единиц.

В июле продолжилось улучшение, так как было продано 85 815 автомобилей (+10,5%), и в августе рынок оставался положительным с 85 231 шт. (+8,7%).

Рост иранского рынка в течение последних нескольких месяцев продолжил расти и в сентябре. Было продано 92 918 автомобилей, что на 27,5% больше, чем годом ранее. С начала года продано 657 759 единиц (+12,4%).

Peugeot остается лидером рынка, несмотря на потерю продаж (-14,7%), но самые впечатляющие показатели, безусловно, показал Iran Khodro, увеличивший продажи почти на 800%. Между тем, худшие показатели у марки Jianghuai, которая вообще не продала ничего.

По материалам focus2move

Фото: triposo.com