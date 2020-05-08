Бестселлеры Латинской Америки за 9 месяцев 2020 года

Рейтинг самых продаваемых автомобилей Латинской Америки основан на данных только по 41 стране региона, однако он в значительной степени отражает тенденции на ведущих рынках (Бразилия, Мексика и Аргентина), на долю которых приходится почти половина региональных продаж.

В сентябре 2020 года на вершине этого рейтинга - Chevrolet Onix, который занимает первенство уже пятый год подряд. По итогам девяти месяцев модель реализована в количестве 131 229 шт. (-36,6%). Chevrolet Onix продается только в этом регионе и в 2017 году занял 79-е место в глобальном рейтинге самых продаваемых автомобилей, составленном focus2move. Этот малолитражный автомобиль был выпущен в 2012 году на смену Chevrolet Corsa и некоторым версиям Chevrolet Celta. Производимый на бразильском заводе в Граватай (Gravataí), он доступен только в кузове хэтчбек (пятидверный), с двумя двигателями flex-fuel (1 л и 1,3 л), пятиступенчатой механической коробкой передач, передним приводом. Модель в кузове седан продается под названием Prisma и распространяется лишь на некоторых рынках.

Toyota Hilux заняла 2-е место с результатом 75 424 шт. (-23,1%), на третьем месте - Ford Kа (70 116 шт.; -44,5%).

Сейчас на рынке продается третье поколение Ford Kа, производимого в Бразилии. Он выпускается в кузовах пятидверный хэтчбек и четырехдверный седан. Выпущенный на рынок осенью 2014 года, Ford Kа первоначально был доступен только в Бразилии и Южной Америке, но позже был представлен в Индии, Мексике, Южной Африке (где он продается как Ford Figo) и в Европе (продается как Ford Ka+).

На четвертом месте - Volkswagen Gol (67 901 шт.; -25,6%). Эксперты отмечают, что пока Ford Ka остается на подиуме, но Volkswagen Gol отстает от него всего на 2 тысячи автомобилей и потому является реальным претендентом на третье место.

На пятой позиции рейтинга - Nissan Versa (67 676 шт.; (-23,9%), за которым следуют Hyundai HB20 (58 706 шт.; -25,3%) и Volkswagen T-Cross (53 888 шт.; +143,1%). Fiat Strada, улучшивший свой рейтинг сразу на 8 позиций - по итогам 9 месяцев оказался на восьмом месте (53 643 шт.;-10,9%). За ним - Renault Kwid (50 997 шт.). Замыкает ТОП-10 - Chevrolet Onix Plus с результатом 49 727 автомобилей.

По материалам focus2move