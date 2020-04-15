Автомобильный рынок США в сентябре и за 9 месяцев 2020 года

Подход правительства США к Covid19 был удивительным беспечным, что создало длинную волну экономического падения: американский автомобильный рынок сократился на 31,4% в марте, завершив первый квартал с результатом 3,47 млн реализованных автомобилей (-12,0%).

В апреле рынок упал на 43%, показав лучшие результаты, чем все крупные европейские страны, из-за решения правительства США не блокировать полностью коммерческую деятельность, оставив каждому отдельному штату полномочия по реагированию на пандемию.

В мае продано чуть более 1,19 млн автомобилей, что на 24,6% меньше, чем в предыдущем месяце. Это было лучше, чем в апреле и намного лучше, чем во всех других крупных странах мира (кроме Китая, который к этому времени уже вернулся к положительному треду).

В июне рынок упал на 25% до 1,14 млн шт., а в целом за первое полугодие падение составило 23,1%.

В июле реализовано 1,178 млн автомобилей (-16%), в августе - 1,32 млн шт. (-20%), с начала года продажи составили 8,815 млн шт.(-23,3%).

Хотя эпидемиологическая ситуация в стране, похоже, не улучшилась (США остаётся на первом месте в мире по количеству инфицированных), американский авторынок все же начал восстанавливаться. В сентябре продано 1,37 млн автомобилей (+7,2%), за 9 месяцев с начала года реализовано 10,4 млн шт. (-18,2%).

Лидер рынка Ford сообщил о лучших показателях в ТОП-10, увеличив продажи на 42,9%, за ним следует Toyota, которая также продемонстрировала рост (+14,3%). Самый худший показатель - у Nissan (-75%).

О рынке

После кризиса 2008 года, который в 2011 году привел к коллапсу, американский авторынок прошел долгий путь восстановления и вырос с 10,5 млн автомобилей (в 2010 году) до рекордного показателя 17,5 млн шт. (в 2016 году).

Однако смена хозяина Белого дома и новая протекционистская политика с первоначальным экономическим бумом из-за резкого снижения налогов на пользу рынку не пошли, и за последние три года он умеренно упал. Сначала - снизился до 17,23 млн шт (в 2017 году), затем немного подрос, до 17,34 млн шт. (в 2018 году) и завершил 2019 год на уровне 17,08 млн шт.

По материалам focus2move

Фото agentika.com