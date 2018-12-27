Узбекский авторынок в сентябре и за 9 месяцев 2020 года

COVID-19 сильно повлиял на рынок легковых автомобилей в Узбекистане. Так, в марте 2020 года из-за коронавируса объемы продаж снизились более чем на 50%. Однако, в дальнейшем, благодаря хорошему спросу на новые автомобили, первый квартал завершился относительно неплохо: падение составило всего 19,5%. Второй квартал - был на удивление позитивным. В результате за первое полугодие в целом в стране реализован 77 561 автомобиль, это на 14,7% больше прошлогоднего результата.

К сожалению, в июле рост прекратился. Здесь было продано только 4 129 шт.(-45,7%), и эта негативная тенденция перешла на август (4 171 шт.; -47,1%). В сентябре автомобильный рынок в Узбекистане снова показал сильное падение (5 232 шт.; -47,1%) Причиной таких низких показателей стала вторая волна короновирусной инфекции. В целом за 9 месяцев года в стране реализовано 52 567 автомобилей, что всего на 5,6% меньше по сравнению с предыдущим годом.

В марочном рейтинге в сентябре лидирует Chevrolet, владея долей рынка в 81,3%. Тем не менее, лидер ушел "в большой минус" (потери составили 51,1%) и по итогам месяца имеет худшие показатели в ТОП-10. А самые лучшие показатели в сентябре продемонстрировала Audi, нарастившая продажи на 220%.

По материалам focus2move

Фото travelreport.ru