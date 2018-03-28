Авторынок Южной Кореи в сентябре и за 9 месяцев 2020 года

Согласно данным, опубликованным KAMA и KAIDA, южнокорейский рынок в начале 2020 года показал крайне негативный тренд. Несколько местных заводов приостановили производство из-за нехватки компонентов, вызванной вспышкой коронавируса. В результате за два первых месяца продажи составили 214 216 автомобилей, что на 17% меньше, чем в прошлом году.

Вспышка коронавируса поразила Южную Корею в феврале, однако уже в марте ей удалось – по крайней мере на тот момент – побороть вирус. По состоянию на 6 марта страну в рейтинге по количеству заболевших называли второй среди наиболее пострадавших в мире, но уже 9 апреля она переместилась на 17 место.

Автомобильный рынок здесь сумел избежать глобальных остановок и закрытий и вернулся в позитивное русло, зарегистрировав в марте 171 329 реализованных автомобилей (+16,5%), завершив 1 квартал на уровне 390 646 шт. (-3,6%).

В апреле корейский авторынок вырос на 6,7% (продано 164 826 шт.), в мае - на 12,7% (169 402 шт.). Ошеломляющие результаты он показал в июне: реализовано 203 818 единиц (+40,3%), что стало своеобразной реакцией на несколько негативный первый квартал. Первое полугодие было завершено с показателем 925 065 шт. (+5,8%).

В июле было реализовано 161 694 автомобиля (+8,8%), и это был пятый подряд месяц роста. В целом с начала года продажи автомобилей в Южной Корее составили 1,09 млн шт. (+8,6%). Однако потом, в августе, произошло небольшое снижение: куплено 131 876 автомобилей (-3,5%). Таким образом, показатели августа прервали положительный тренд (который отмечался пять месяцев подряд), но потом рынок, все-таки сумел вернуться к росту.

Уже в сентябре ситуация снова изменилась: продано 160 189 шт., что на 20,8% больше, чем в предыдущем году. Годовой показатель по-прежнему демонстрирует положительную динамику (+8,3%) и составляет 1,38 млн шт.

Renault и Mercedes сильно потеряли в продажах (-24,1% и -22,7% соответственно), в то время как Volkswagen зарегистрировал огромный рост (+401,1), сумев войти в десятку лидеров. Genesis также сообщил о выдающихся результатах, увеличив реализацию автомобилей почти втрое (+187,5%).

О рынке

Южнокорейский автомобильный рынок был закрыт для импорта иностранных автомобилей до недавнего (в 2012 году) "Соглашения о свободной торговле с ЕС". Появление новых конкурентов подпитывало рост реализации автомобилей в эти годы, и рекордные продажи были в течение трех лет подряд (2014-2016 гг.), причем рекорд был зафиксирован на уровне 1,83 млн единиц.

26 марта 2017 года США и Корея договорились пересмотреть свое двустороннее соглашение о свободной торговле. Соглашение, которое, как полагали, улучшит доступ США к автомобильному рынку Кореи и потребует от Кореи ограничить экспорт стали в США в обмен на освобождение от более высоких тарифов на американскую сталь. Таким образом, на корейском рынке продолжила расти доля импортных автомобилей, в основном люксовых марок. В 2017 году он стабилизировался на уровне около 1,8 млн единиц. В 2019 году эксперты отметили здесь незначительное снижение - до 1,77 млн.

По материалам focus2move

Фото stratma-int.ch