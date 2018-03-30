Европейский авторынок в сентябре увеличился на 1%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам сентября увеличились на 1,1% и составили 1 млн 300 тыс. 048 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительный результат зафиксирован впервые с начала года. По итогам девяти месяцев 2020 года реализация автомобилей в Европе составила 8 млн 567 тыс. 920 единиц (-29,3%).

Лидером по реализации автомобилей в сентябре стала Великобритания, где была продана 328041 машина (-4,4%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), несмотря на традиционный для этого месяца всплеск продаж, связанный с грядущим вступлением новых акцизов на транспортные средства, минувший сентябрь стал худшим с 1999 года.

Второе место в европейском первенстве заняла Германия с показателем 265227 реализованных автомобилей (+8,4%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), положительный результат обусловлен, в частности, низкой базой прошлого года. В то же время заказы на новые автомобили в сентябре увеличились на 4%.

Третий результат среди европейских авторынков показала Франция – 168289 машин (-3%). Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 156132 автомобиля (+9,5%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), положительный результат зафиксирован впервые с начала года.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на пятое место в европейском рейтинге. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 145 тыс. единиц (без учета LCV).

Добавим также, что авторынок Испании в сентябре снизился на 13,5% и составил 70729 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), снижение спроса продолжается, несмотря на действие программы обновления автопарка, которая тем не менее сдерживает продажи от еще более глубокого падения.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в сентябре продал Volkswagen – 125829 машин (+6,5%). Второе место сохраняет Mercedes-Benz с показателем 85273 автомобиля (-5,2%). Третью строчку занимает Renault, реализовавшая 83991 машину (-1,3%). Замыкают пятерку лидеров Ford (79433 шт., -4,5%) и Peugeot (76117 шт., +3,4%).