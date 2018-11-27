Мексиканский автомобильный рынок в сентябре 2020 года

Несмотря на то, что в феврале 2020 года мексиканский авторынок впервые почти за три года показал рост, по сумме результатов двух месяцев (январь-февраль) он все еще оставался в "минусе". Согласно данным, опубликованным Ассоциацией мексиканской автомобильной промышленности, продажи за первые два месяца года снизились на 2,9% и составили 209 160 единиц.

В марте началась пандемия, и в стране были введены ограничительные меры, из-за которых автомобильный рынок рухнул. Максимальное падение было зарегистрировано в мае (-59%), а уже в июне началось медленное восстановление (-41,1%).

После месяца "умеренного восстановления", отмеченного в июле (-31,5%) и августе (-31,4%), в сентябре мексиканский рынок продолжил медленно восстанавливаться. Несмотря на то, что число случаев заражения Covid-19 в стране оставалось высоким, в первый осенний месяц было продано 77 784 автомобиля (-22,8%), а в целом с начала года продажи составили 664 218 шт. (-30,5%).

Все марки из числа тех, что попали в ТОП-15, сообщили о двузначных потерях в динамике продаж за сентябрь, за исключением Mazda, которая потеряла меньше других (-4,8%). Самое большое падение зафиксировано у Chevrolet и Toyota (-41,7% и -40,2% соответственно).

О рынке

Мексиканский автомобильный рынок непрерывно рос в течение всего периода 2010-2016 гг., когда продажи легковых автомобилей выросли с 803 222 шт. (2010 г.) до рекордного показателя 1 604 000 шт. (2016). Рост внутреннего рынка был одновременно связан с быстрым развитием местного производства, которое процветало за счет локализации новых автопроизводителей (таких, как Honda, Mazda, Hyundai, KIA), а также за счет расширения уже существующих компаний (таких, как Ford и General Motors).

В 2016 году Трамп стал президентом США. В это время мексиканский внутренний рынок находился на пике, и эксперты ожидали, что он должен умеренно упасть, прежде чем начнется новый подъём. Действительно, в 2017 году продажи снизились всего на 5% и составили 1,53 млн автомобилей.

Однако начавшийся пересмотр торгового соглашения с США и повышение тарифов заблокировали рост мексиканской экономики и крупного промышленного сектора, для авторынка страны ввели новые ограничения на экспорт в американскую зону. Негативные тенденции стали более "структурными", чем ожидалось, и продажи автомобилей продолжили снижаться в 2018 и 2019 гг.

По материалам focus2move

Фото letsbikeit.ru