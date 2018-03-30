Бразильский авторынок в сентябре 2020 года

Занимая в 2012 году 4 место в мире с рекордным объемом продаж 3,6 млн экземпляров, Бразильский автомобильный рынок начал падать, и к 2012 году опустился до объемов ниже 2 млн (1 989 тысяч). Падение было быстрым, неожиданным и беспрецедентным. Основной причиной падения называют "Национальный автомобильный план" 2013 года, который обязал автопроизводителей соответствовать новым стандартам с точки зрения содержания, безопасности, выбросов, при этом сохранив дополнительные преимущества для моделей местного производства по сравнению с импортируемыми из-за границы.

Авторынок страны достиг дна в первом квартале 2017 года, когда его объём был более чем на 45% ниже уровня 2013 года. Затем начался период восстановление. 2017 год завершился ростом на 9,2%, в 2018 и 2019 годах рынок еще больше нарастил обороты и сумел достичь результата в 2,66 млн автомобилей.

2020-ый год начался с демонстрации "плоского" тренда, за два первых месяца реализовано 376 928 автомобилей (-1%). А потом началась пандемия. Максимальное падение бразильский авторынок показал в мае. Эта цифра почти совпала с апрельским объемом, остановившись на уровне 56 663 автомобиля (-75,8%). Затем продажи начали медленно восстанавливаться.

Коронавирус продолжает распространяться внутри страны (зафиксировано уже более 4 млн случаев). Бразилия занимает третье место в мире по числу заболевших, уступая по этому показателю лишь США и Индии. Тем не менее, в сентябре авторынок страны продолжил восстановление. Число зарегистрированных новых автомобилей в прошлом месяце составило 198 792 экз. (-11%), что немного улучшило показатели 9 месяцев по сравнению с прошлым годом - в целом реализовано 1 298 766 автомобилей (-32,9%).

Лидер рынка Volkswagen (-4,8%) сумел обойти Chevrolet, который потерял 22,2%. В ТОП-10 вошел Fiat, продажи которого выросли на впечатляющие 30,2%. Наибольшее падение зафиксировано у Renault (-47,8%).

По материалам focus2move

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