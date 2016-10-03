Норвежский авторынок в сентябре 2020 года

Норвежский автомобильный рынок сильно изменился в последние годы, благодаря решению правительства увеличить продажи автомобилей с нулевым уровнем выбросов. Здесь была введена среднесрочная стимулирующая политика с нулевыми фискальными издержками для EV (электроавтомобили), включая НДС и конечную цену для потребителей, почти эквивалентную разнице между автомобилями с традиционным двигателем внутреннего сгорания и AFV (автомобили на альтернативном топливе). В результате в стране происходит быстрая замена бензиновых автомобилей на гибридные или электромобили.

Норвегия приняла решение полностью прекратить использование автомобилей на углеводородном топливе к 2025 году. Подталкиваемый необходимостью обновления парка, внутренний рынок беспрерывно рос с 2012 по 2017 год, достигнув пяти рекордов подряд, прежде чем начать умеренно снижаться: в 2018 году - до 149 991 шт., в 2019 году - до 142 363 шт.

Несмотря на такое снижение, этот рынок продолжает удерживать мировое лидерство по продажам "зеленых" автомобилей. В 2019 году доля электро- и гибридных автомобилей от общего объема здесь составляла 56%, а сегмент EV (электромобилей) вырос на 30,9% до 60 316 единиц.

В начале 2020 года, согласно данным, опубликованным Opplysningsradet для Veitrafikken AS, продажи немного снизились. За два первых месяца года они составили 19 954 шт. (-1,3%). В марте началась пандемия, коммерческая активность в стране была блокирована и в результате норвежский автомобильный рынок в этом месяце упал на 32,4% до 12 451 шт., а 1 квартал завершился с показателем 32 404 шт. (-16,1%). В апреле норвежский рынок снизился на 31,6% до 7 416 шт., и это было самое маленькое падение в Европе. Однако в мае, напротив, он показал самое большое падение (-35,5%). В июне началось его постепенное восстановление.

Что касается дальнейшего развития событий, то после падения в августе (-10,6%) продажи автомобилей в стране быстро восстановились в сентябре, причем с весьма впечатляющими показателями: реализовано 15 551 автомобилей (+39,4%). Таким образом, в целом с начала года, за 9 месяцев на норвежском рынке реализовано 95 341 автомобилей (-13,8%).

Nissan в сентябре был единственным среди марок-лидеров, кто, несмотря на общую тенденцию к росту, ушел "в минус" (-21%). При этом Volkswagen вырос на 168,5%, а лучший показатель по динамике - у Peugeot, которая увеличила свои продажи на 206%.

По материалам focus2move