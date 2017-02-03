Итальянский авторынок в сентябре 2020 года

После глубоких потерь во время кризиса 2008-2011 годов, когда итальянский автомобильный рынок упал с 2,4 до 1,4 млн единиц, начался период восстановления (2012-2017 годы), в конце которого объемы продаж достигли 1,96 млн автомобилей (с учетом LCV рынок легких транспортных средств составил 2,14 млн). В 2018 году началась новая фаза умеренного снижения, когда продажи машин упали на 2,6%. Следующий год сохранил эту тенденцию, и реализация автомобилей снизилась до 1,92 млн шт.

В 2020 году, согласно данным, опубликованным итальянским министерством транспорта, итальянский авторынок вернулся к отрицательному тренду: в первые два месяца было продано 319 745 единиц (-6,9%).

В марте началась пандемия, и коммерческая деятельность в стране была свёрнута. В апреле рынок был почти полностью парализован, потери составили -97,5%. Это был месяц с самым низким ежемесячным объемом продаж автомобилей в Италии за последние 60 лет. После него началось восстановление. Наконец, В августе реализация авто вышла в небольшой плюс, составив 88 448 шт. (+0,4%).

В сентябре тенденция к росту объемов сохранилась - реализовано 157 253 шт. (+10,3%), а в целом за 9 месяцев с начала года - 968 928 шт. (-34%).

Лидер Fiat показал хороший результат (+19,3%). Renault (+75,5%) и Dacia (+62,4%) - продемонстрировали самый высокий рост, а Opel (-42%) - единственная марка в ТОП-10, падение продаж которой обозначено двузначным числом.

По материалам focus2move