Шведский авторынок в сентябре 2020 года

После серии из четырех лет, которые характеризовались последовательным ростом, шведский автомобильный рынок завершил эту фазу роста в 2017 году, когда достиг небывалого рекорда в 379 240 автомобилей.

Однкао потом введение новых налоговых правил, направленных на повышение эффективности транспортных средств с AVF и сокращение выбросов углекислоты, привело к повышению средней цены автомобиля, за которым, в свою очередь, последовало снижение спроса. В 2018 году объем рынка составил 353 647 шт. (-6,7%), в 2019 году - 355 585 шт. (+0,6%).

В 2020 году изменились расчеты налоговой системы бонус/малус, которая с 1 января 2020 года стала основываться на WLTP, что логически негативно повлияло на рынок, снизив продажи в первые два месяца года. Причем это падение выразилось двузначной цифрой. Реализация автомобилей в январе-феврале составила 38 504 шт. (-11,7%).

В марте (и далее, в течение нескольких следующих месяцев), в отличие от большинства европейских стран, во время вспышки коронавируса шведское правительство не вводило запретительных мер, просто рекомендовав общественности соблюдать некоторые рекомендации. В результате число заболеваний и смертей в стране в мае и июне выросло в геометрической прогрессии. Положение немного стабилизировалось в августе, что дало возможность авторынку начать восстанавление.

Что касается статистики продаж, ситуация летом выглядела следующим образом. Максимальное падение рынка наблюдалось в мае, когда было реализовано 15 871 автомобиль (-50,2%). В июне падение удалось смягчить - продано 23 362 шт. (-23,3%). В итоге первое полугодие закончилось с результатом 122 058 шт. (-25,1%).

В июле объем рынка составил 22 718 шт. (-4% по сравнению с прошлогодним результатом), в августе - 25 522 шт. (-13,4%). Однако в сентябре ситуация изменилась к лучшему: продано 28 719 автомобилей (+7,3%), а всего с начала года за 9 месяцев реализовано 202 657 шт. (-18,2%).

Продажи Volvo в сентябре последовали за рыночным трендом (+7,9%), в то время как её ближайший конкурент Volkswagen показал худший показатель в ТОП-10 (-13%). Самый большой рост продаж среди лидеров продемонстрировала Toyota (+54%).

По материалам focus2move