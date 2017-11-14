Японский авторынок в августе 2020 года

Японский автомобильный рынок занимает третье место в мире с ежегодным "объёмом колебаний" в последнее десятилетие между 4,9 и 5,5 млн единиц. 2019 год завершился с отметкой 5,18 млн реализованных новых автомобилей.

Согласно данным, опубликованным JADA, JAMA и JAIA, начало 2020 года происходило в очень негативном ключе. Так, в первые два месяца объем продаж автомобилей в стране составил 787 108 шт., что на 10,2% меньше, чем в предыдущем году. Затем в марте в стране началась пандемия, которая обрушила авторынок. Максимальное его падение было зафиксировано в мае (-45,1%). В результате первое полугодие завершилось с показателем 2 334 565 шт., что на 8,9% меньше, чем в предыдущем году.

В июле было продано 396 305 автомобилей (-6,5%), объем реализации машин по итогам семи месяцев составил 2,73 млн шт. (-13,8%). В августе по мере роста числа новых случаев заболевания Covid-19 японский авторынок вновь продемонстрировал резкое падение продаж. Так, в последний месяц лета здесь было реализовано всего 326 285 единиц транспорта (включая HCV и автобусы), что на 23% ниже показателя прошлого года. В целом с начала года за восемь месяцев продано 2,93 млн шт. (-18,4%).

Toyota в августе почти соответствовала общему показателю по рынку (-21,9%), в то время как Subaru почти вдвое сократила свои продажи (-49%). Daihatsu - единственный среди марок-лидеров "взлетел" сразу на 48,1%.

По материалам focus2move