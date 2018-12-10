Китайский автомобильный рынок в августе 2020 года

Китайский автомобильный рынок начал снижать темпы роста с 2016 года, достигнув 30% мировых продаж. Очевидно, что будущее развитие авторынка в этой стране в большей степени зависит от решения двух основных проблем, возникших в результате "автомобильного бума" последнего десятилетия - загрязнение окружающей среды и пробки на дорогах.

Чтобы решить их, китайское правительство переключило свое внимание с общего объема продаж машин на качественный состав автопарка. Оно постепенно создает стимулы для небольших и низкоэмиссионных автомобилей, поддерживая инвестиции в AFV (автомобили на альтернативном топливе), главным образом электрические. Для развития этого направления в январе 2017 года были повышены пошлины на транспортные средства с объёмом двигателя свыше 1,6 л (с 5% до 7,5%).

В течение 2017 года объём продаж в стране составил 28,2 млн автомобилей., что было на 0,9% больше, чем в предыдущем году. В 2018 и 2019 гг. китайский рынок умеренно рос, но в начале 2020 года - рухнул из-за Covid-19.

После 20%-ного снижения объемов продаж в январе, реализация автомобилей в феврале из-за остановки автопроизводств упала на 76,2%. В марте - падение рынка замедлилось (-39,3%), в апреле положение еще немного улучшилось (-10,9%), а затем начался период восстановления.

В августе китайский авторынок показал четвертый подряд месяц роста, демонстрируя, что полностью восстановился и продолжил расти дальше: в этом месяце было продано почти 2,1 млн автомобилей, что на 5% больше, чем в прошлом году. В целом за восемь месяцев в стране реализовано порядка 14 млн автомобилей (-12,9%).

Лидер китайского рынка Volkswagen, занимающий на китайском рынке долю более 12%, в августе потерял 20,7% объема продаж, и это самое большое падение в ТОП-10 марок. Между тем, в десятку лидеров сумел войти BMW, реализация автомобилей которого, напротив, выросла на 5,5%.

По материалам focus2move