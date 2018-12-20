Автомобильный рынок ДР Конго в августе и за 8 месяцев 2020 года

Рынок новых автомобилей в Демократической Республике Конго (одна из крупнейших стран Африки) все еще очень мал, проблема с автомобилями решается за счет импорта подержанных из Европы и Ближнего Востока. Таким образом, фактически ежегодные продажи новых автомобилей составляют менее 10% от общего числа регистраций транспортных средств.

В последние годы рынок новых авто стабильно держался на уровне около 2 000 единиц. В 2017 году восстановление цен на нефть на международном рынке и устойчивый внутренний спрос стимулировали регистрацию новых легковых автомобилей на новом, рекордном уровне в 3 304 единицы, что на 74,3% больше, чем в 2016 году.

Однако в 2018 году продажи новых автомобилей сильно упали, что привело к тому, что рынок опустился ниже порога в 2 000 единиц. Год закончился показателем всего 1 965 единиц, потеряв 40,5% по сравнению с 2017 годом.

В 2019 году ситуация определенно не улучшилась, а даже ухудшилась, так как год закончился с результатом в 1 319 единиц, рынок потерял около 33% по сравнению с предыдущим годом, сохранив тенденцию снижения.

В первом квартале 2020 года было продано всего 183 автомобиля, что на 39% меньше, чем в прошлом году. Начиная с апреля, рынок был поражен пандемией COVID-19, а показатели первого полугодия составили 253 автомобиля (-61,8%).

С начала года до августа включительно было реализовано всего 438 автомобилей, рынок потерял 51,9% по сравнению с прошлым годом. Эта негативная тенденция на рынке отражает последствия пандемии в регионе, где в апреле начался экспоненциальный рост заразившихся.

Toyota остается лидером рынка с очень большим отрывом, даже с учётом потерь в 45,5%. За ней следует Mitsubishi, потерявшая целых 66%, и Ford (-23%). У Nissan худшие показатели в ТОП-10, он потерял 78%. В ТОП-10 вошёл Hyundai, продажи которого снизились всего на 21,7%.

По материалам focus2move