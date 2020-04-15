Автомобильный рынок Индонезии в августе 2020 года

Индонезийский автомобильный рынок активно рос четыре года, когда в течение 2010 - 2013 годов набрал четыре рекордных показателя подряд, почти удвоив объём и не только достигнув психологической планки в 1 млн единиц, но и превзойдя ее в 2013 году (1,22 млн, включая грузовики и автобусы).

Затем начался умеренный спад: в 2015 году продажи оказались на уровне 1,03 млн штук (-14,5%). После этого на рынке снова победил позитивный тренд. 2016 год показал небольшой рост - до 1,07 млн единиц (с учетом HCV и Bus). Умеренное восстановление продолжилось и в 2017 году. В 2018 году рынок был практически нерастущим, с результатом в 1,14 млн единиц. В 2019 году рынок зафиксировал отрицательную динамику, с годовыми продажами на уровне 1,066 млн (-6,5%).

В первые два месяца 2020 года, согласно данным, опубликованным местной ассоциацией автопроизводителей, продажи следовали тенденции предыдущего года, за два первых месяца они составили 160 тыс. штук (-5%).

Поскольку число новых случаев заболевания Covid-19 продолжает экспоненциально расти по всей стране, автомобильный рынок в августе пребывает все еще в плохом состоянии. После полной остановки в апреле (-91,8%) и мае (-96,3%) и очень незначительного "улучшения" в июне (-79,8%) и июле (-71,4%), рынок лишь умеренно "улучшился", поскольку количество инфицированых продолжает расти, что ограничивают его способность восстанавливаться. Действительно, в августе было продано 34 536 машин (-58,5%).

Среди марок по объемам лидирует Toyota, однако она показала динамику хуже рыночного тренда (-70%). У Daihatsu падение продаж составило 56,9%. С другой стороны, Nissan был единственной маркой в ТОП-10 с положительной динамикой (+456%), а Wuling показал худший результат в ТОП-10 (-80,3%).

По материалам focus2move