Рейтинг бестселлеров Южной Кореи за 8 месяцев 2020 года

На корейском рынке, где две ведущих марки - Hyundai и KIA - имеют вместе доминирующую долю, ТОП-10 самых продаваемых моделей полностью принадлежит им.

Однако лидерство не является стабильным, и часто новая модель берет на себя инициативу, иногда только на один год. На данный момент бестселлером 2020 года является Hyundai Grandeur, закрепившийся на вершине рейтинга, с долей рынка 8,4%.

На втором месте - Hyundai Porter (5,1%), опережая новую "восходящую звезду" - KIA K5 (4,9%). На четвертой позиции находится Hyundai Avante (+2 места) с 4,5% рынка, за ним следуют KIA Sorento (+4 места) с 4,4% и Hyundai Sonata (-3 места) с 3,9%.

На седьмом месте - Hyundai Palisade с 3,4% рынка, опередив KIA Bongo, который оказался на восьмой позиции с 3,4%.

KIA Seltos, чей дебют стал самой удивительной новинкой Лос-Анджелесского автосалона 2019 года, впервые входит в ТОП-10 с рыночной долей 3%.

По материалам focus2move