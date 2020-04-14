Бестселлеры Латинской Америки за 8 месяцев 2020 года

Рейтинг самых продаваемых автомобилей в Латинской Америке строится на данных по 41 стране, он в значительной степени обусловлен тенденцией на ведущих рынках региона (Бразилия, Мексика и Аргентина), на которые приходится почти половина региональных продаж.

В августе 2020 года рынок возглавил Chevrolet Onix, который на вершине рейтинга уже пятый год подряд. За 8 месяцев модель реализована в количестве 113 863 единиц (-37,9%).

Chevrolet Onix продается только в этом регионе и в 2017 году занял 79-е место в мировом рейтинге самых продаваемых автомобилей (по версии focus2move). Это малолитражный автомобиль, выпущенный на рынок в 2012 году на смену Chevrolet Corsa и некоторым версиям Chevrolet Celta. Сделанный на бразильском заводе в Gravatai, он доступен только в кузове "пятидверный хэтчбек" и с двумя двигателями flex-fuel (1 и 1,3 л), пятиступенчатой механической коробкой передач, передним приводом. Модель в кузове "седан" продается под названием Prisma и распространяется на отдельных рынках.

Toyota Hilux заняла 2-е место, показав результат 62 983 автомобиля (-23,2%) и обогнав Ford KA, у которого 60 635 реализованных машин (-46,5%). Nissan Versa занял 4-е место с 58 381 шт. (-25,6%) и отстает от тройки лидеров на 2 тысячи автомобилей.

Третье поколение городского автомобиля Ford KA, произведенного в Бразилии, выпускается как пятидверный хэтчбек, так и четырехдверный седан. Запущенный осенью 2014 года, он первоначально был доступен только в Бразилии, позже во всей Южной Америке. Затем он был представлен в Индии, Мексике, Южной Африке (где он продается как Ford Figo) и в Европе (продается как Ford KA+).

На пятом - Volkswagen Gol с 55 499 шт. (-29,6%), за ним следует Hyundai HB20 с 50 034 шт. (-29,8%) и Volkswagen T-Cross, занимающий 7-е место. Эта модель испытывает бум продаж (+172%), а реализована она в количестве 47 387 единиц.

Renault Kwid оказался на 8-м месте с 44 502 шт. (-40,7%), опередив Chevrolet Onix Рlus с 42 634 шт. И замыкает ТОП-10 Fiat Strada (+7 мест) с 41 268 шт. (-22,5%).

По материалам focus2move