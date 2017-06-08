Авторынок ЮАР в августе 2020 года

В ЮАР базируется несколько заводов, производящих автомобили не только для внутреннего рынка, но и для всего южноафриканского региона, а также для других регионов мира. Однако в последние годы экономика страны испытывала трудности, и все промышленные сектора пострадали, включая автомобильную промышленность. К тому же, спрос на новые автомобили рос достаточно медленно в течение многих лет.

Южноавриканский автомобильный рынок достиг рекордного объема в 2013 году. В стране было реализовано около 615 тысяч новых автомобилей. После этого пика продажи стали снижаться от года к году, и в 2019 году продажи достигли самого низкого показателя - немногим больше 500 тыс. единиц.

Нет никаких надежд на восстановление в 2020 году. Тенденция к умеренному снижению проявилась уже в первые два месяца. Тогда продали 79 937 единиц (-2,7%), а дальше пришел Covid-19.

Даже несмотря на то, что число заразившихся в стране уменьшилось, южноафриканский автомобильный рынок в августе все еще не может восстановиться, так как продажи упали больше, чем в июле. Действительно, в августе было продано 33 515 единиц (-25,6%), с начала года - 234 994 автомобиля (-29,6%).

Марки "чувствуют" себя по-разному: в то время как лидер - Toyota - почти соответствует рыночному тренду, Isuzu оказался единственным в ТОП-10 с колоссальным увеличением продаж (+35,5%), а самое сильное падение было зафиксировано у Nissan (-56,4%).

По материалам focus2move