Бестселлеры мексиканского авторынка за 8 месяцев 2020 года

Несмотря на разочаровывающие результаты предыдущего года, мексиканским бестселлером по-прежнему являектся Nissan Versa. Более того, японская марка имеет в ТОП-10 еще 4 модели.

Действительно, Nissan Versa легко удерживает первое место с 41 969 проданными автомобилями. Модель имеет 7,1% рынка.

Chevrolet Beat остается на второй позиции с 5,2% рынка и 28 288 единицами. Третье место занимает Nissan NP300 с 4,8% рынка, он опережает Nissan March с 22 515 единицами и 3,8% рынка.

На пятом месте - Chevrolet Aveo с 3,8% рынка (-2 позиции). Модель реализовали в количестве 22 275 единиц. За ней следуют KIA Rio с 3% рынка и 17 794 шт. и Volkswagen Vento с 2,8% рынка и 16 547 шт.

На восьмой позиции - Chevrolet Onix, который впечатляюще растет и достиг доли рынка в 2,2% с продажами 12 676 единиц. Девятый - Volkswagen Jetta с долей рынка 2%.

Замыкает ТОП-10 Nissan Sentra (-1 позиции), имея 1,7% рынка с почти 10 тысячами проданных машин.

По материалам focus2move