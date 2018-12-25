Европейский авторынок в августе снизился на 17,6%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам августа снизились на 17,6% и составили 884394 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), по сравнению с июлем темпы падения вновь усилились, хотя и не так драматично, как в предыдущие месяцы. По итогам восьми месяцев 2020 года реализация автомобилей в Европе составила 7 млн 267 тыс. 621 единицу (-32,9%).

Лидером по реализации автомобилей в августе стала Германия, где было продано 251044 машины (-20%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), столь значительное падение продаж обусловлено, в частности, высокой базой прошлого года, а также исчерпанием отложенного спроса, сформировавшегося в период карантинных ограничений.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на второе место в европейском рейтинге. По оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 130 тыс. единиц (без учета LCV).

Третий результат среди европейских авторынков показала Франция – 103631 реализованная машина (-19,8%). Таким образом, отрицательный результат зафиксирован после двух месяцев роста. Далее идет Италия с показателем 88801 проданный автомобиль (-0,4%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), стабилизация спроса зафиксирована впервые после пяти месяцев двузначного падения продаж.

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Великобритания, чьи дилеры реализовали 87226 автомобилей (-5,8%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), август традиционно отличается сезонным падением спроса перед сентябрьским всплеском продаж, связанным с грядущим вступлением новых акцизов на транспортные средства.

Добавим также, что авторынок Испании в августе снизился на 10,1% и составил 66925 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), отрицательный результат зафиксирован, несмотря на действие программы обновления автопарка, что обусловлено периодом летних отпусков и неопределенностью потребителей в связи с возможной второй волной коронавируса.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в августе продал Volkswagen – 97442 машины (-24,8%). На второе место вышел Mercedes-Benz с показателем 57892 автомобиля (-4,3%). Третью строчку занимает Renault, реализовавшая 53989 машин (-12,3%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (53900 шт., -6,4%) и BMW (50615 шт., +7,8%).