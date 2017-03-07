Авторынок Германии в августе и за 8 месяцев 2020 года

Немецкий автомобильный рынок является крупнейшим и наиболее стабильным в Европе. Его среднесрочный рост начался в 2010 году, когда продажи легковых автомобилей составили 2,91 млн. В 2019 году, несмотря на все пессимистичные прогнозы и экономическую конъюнктуру, рынок достиг 3,6 млн продаж легковых автомобилей, показав новый рекорд.

С учетом LCV (в 2019 году - 343 тыс. единиц), показатели немецкого авторынка составили 3,94 млн, что является четвертым по величине результатом после Китая, США и Японии.

Однако, в 2020 году в марте все замедлилось. Чтобы затормозить распространение вируса, большинство европейских стран ввели блокировки в различной степени. Однако, по сравнению с соседними странами, немецкое правительство ввело ограничения на более позднем этапе, позволив автомобильному рынку больше передышки в марте. Мартовское падение рынка составило 37,8%, а апрельское - 61%.

В мае было зарегистрировано 150 597 единиц (-51,5%), в то время как в июне продажи упали на 34,4% до 198 900. Таким образом, падение рынка в первом полугодии составило 35,5%, продано 1 104 709 автомобилей.

Немецкий рынок сильно сократил падение в июле: было реализовано 287 400 автомобилей (-6,7%). В августе немецкий автомобильный рынок оказался на уровне 251 044 проданных машин, что соответствует падению на 19,7%. Таким образом, с начала года реализовано 1,77 млн единиц (-28,6%).

Относительно динамики продаж, то BMW стал единственным игроком в ТОП-10, показавшим рост в двузначном выражении (+15,2%), в то время как лидер - Volkswagen - снизил продажи (-16,9%). Наихудший показатель в ТОП-10 у Opel, который потерял в продажах 46,8%.

По материалам focus2move