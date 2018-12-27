США 2020. Авторынок все еще не смог восстановиться в августе

После резкого кризиса 2008 года, который привел к коллапсу на американском автомобильном рынке, с 2011 года рынок прошел долгий путь восстановления и вырос с 10,5 млн (2010 год) до рекордно нового показателя 17,5 млн (2016 год).

Однако смена президента и новая протекционистская политика, с первоначальным экономическим бумом из-за резкого снижения налогов, не пошли на пользу автомобильному сектору, и за последние три года рынок умеренно терял, снизившись до 17,23 млн в 2017 году, до 17,34 млн в 2018 году и закончив 2019 год на уровне 17,08 млн проданных единиц.

Подход правительства США к проблеме Covid-19 был удивительно неадекватным для первой мировой экономики. Очень поздний подход к кризису создал длинную волну экономического падения: американский автомобильный рынок сократился на 31,4% в марте, закончив первый квартал с 3,47 млн проданных легковых автомобилей (-12%).

В апреле рынок упал на 43%, показав, однако, лучшие результаты, чем все крупные европейские страны, из-за решения правительства США не вводить полную блокировку коммерческой деятельности, оставив в каждом отдельном штате полномочия по управлению пандемией.

В мае объем продаж составил чуть более 1,19 млн единиц, что на 24,6% меньше, чем в соответствующем месяце прошлого года. И это является лучшим показателем в годовом исчислении по сравнению с апрелем и намного лучше, чем во всех других крупных странах мира (исключая Китай, который раньше вернулся к положительному тренду восстановления рынка).

Июнь снова показал падение на 25% до 1,14 млн проданных единиц, таким образом, результат первого полугодия просел на 23,1%.

В июле было продано 1,178 млн единиц (-16%), результат с начала года составил 7,66 млн единиц (-22,2%).

В то время как санитарные условия в стране, похоже, не улучшаются (США остаются первой страной в мире по количеству инфицированных), американский авторынок показал еще одно двузначное падение в августе. Было продано 1,32 млн автомобилей (-20%), с начала года продажи составили 8,82 млн единиц (-23,3%).

По материалам focus2move