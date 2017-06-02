Автомобильный рынок Италии в августе и в 2020 году

После глубоких потерь во время кризиса 2008 - 2011 годов, когда итальянский автомобильный рынок упал с 2,4 до 1,4 млн единиц, в период 2012 - 2017 годов начался этап восстановления.

Так за этот период рынок достиг 1,96 млн автомобилей (или с учетом LCV - 2,14 млн шт.). Вернувшись к этому уровню, рост рынка закончился, и в 2018 году наступила новая фаза - умеренного снижения, когда продажи снизились на 2,6%, удерживая эту тенденцию в 2019 году (до 1,92 млн проданных единиц).

В 2020 году, согласно данным, опубликованным итальянским министерством транспорта, рынок вернулся на отрицательную траекторию с продажами в феврале на уровне 319 745 единиц, снизившись на 6,9%.

В марте пришла пандемия и немедленное действие мер, принятых итальянским правительством для противодействия распространению вируса, заблокировало любую коммерческую деятельность в стране. После Китая Италия стала первой крупной страной, пораженной вирусом, и, несмотря на немедленные действия правительства, страна понесла большие потери в этой "войне".

Что касается коммерческой и промышленной деятельности, то она была закрыта с 9 марта. В результате мартовские продажи рухнули на 85,3%, а 1 квартал завершился на уровне 348 329 единиц (-35,2%).

Однако, как и ожидалось, в апреле рынок остановился почти полностью, так как меры блокировки были действенны в течение всего месяца, таким образом, зарегистрировано только 4 320 единиц (-97,5%). Это был самый низкий ежемесячный объем продаж в Италии за последние 60 лет.

Поскольку Covid-19 поразил Италию раньше, чем большинство других европейских стран, меры изоляции также были ослаблены раньше. Официальный старт "2 этапа" после национальной блокировки позволил автомобильному рынку значительно улучшиться в мае по сравнению с предыдущими месяцами, вернувшись на уровень выше 100 тысяч ежемесячных продаж. Действительно, в мае было уже зарегистрировано 100 385 единиц (-49,3%).

В июне рынок продолжал восстанавливаться, снизившись всего на 22% и закончив первое полугодие с результатом в 586 368 шт. (-45,9%). В июле продажи были на уровне 137 086 шт. (-10,7%).

После падения на 22% в июне и очень слабого восстановления в июле, август, наконец, демонстрирует признаки значительного улучшения ситуации на рынке, поддерживаемого стимулами со стороны производителей, которым удалось вернуть клиентов в дилерские центры до летних каникул. Тем временем автомобильная промышленность с нетерпением ждет внедрения "Decreto Rilancio 2", опубликованного 14 августа для поддержания продажной активности.

Действительно, в августе продажи были на уровне 88 448 шт. (+0,4%), с начала года они составили 805 180 (-38,3%).

Из марок на итальянском рынке лучшая динамика у Toyota (+32,3%), Ford (+23,6%) и Citroen (+22,4), в то время как Dacia (-27,8%) является единственной маркой, показывающей двузначное падение.

По материалам focus2move

