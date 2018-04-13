Самые продаваемые SUV в мире. ТOП-10 в первой половине 2020 года

Самым продаваемым автомобилем сегмента SUV за первое полугодие 2020 года по-прежнему остается Toyota RAV4, лидирующая с 426 015 проданными автомобилями (3,5% рынка) и с большим отрывом от преследователей.

Это был первый SUV, продающийся по всему миру, выпущенный на рынки Японии и Европе в 1994 году и фактически продающийся в 5-м поколении.

Вторым самым продаваемым SUV является Honda CR-V с 284 145 проданными автомобилями (2,3% рынка), за ней следует Volkswagen Tiguan с 250 043 шт. (2% рынка). Tiguan выпускается с 2007 года, но стал продаваться на глобальном рынке только с момента появления второго поколения в 2016 году.

На четвертом месте Hyundai Tucson с 190 999 единицами, за ним следует KIA Sportage с 173 654. На шестом месте, поднявшийся на 5 мест, Mercedes GLC с 162 638, опередивший Mazda CX-5 с 160 023. Восьмой - Nissan Qashqai с 158 649.

На девятом месте Chevrolet Equinox с 150 006 единицами, и завершает ТОП-10 Toyota Highlander, только что вошедшая в первую десятку, "прыгнув" на 5 позиций, с 130 973 проданными автомобилями.

По материалам focus2move

